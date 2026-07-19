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Volcó un móvil de la Patrulla Rural de Monte Hermoso

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Un móvil policial del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Monte Hermoso volcó este domingo sobre la Ruta Provincial 78, en el ingreso a la localidad de Monte Hermoso, frente a la planta de gas de Camuzzi.

De acuerdo con la información policial, el siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux identificada con el número interno 29902. Las primeras actuaciones indican que el vehículo despistó y volcó sobre una cinta asfáltica que se encontraba mojada a raíz de las condiciones climáticas, sin participación de otros vehículos.

En la camioneta se trasladaban el jefe de la dependencia, subcomisario Sergio Tort, y el subteniente Iván Martínez.

Ambos efectivos fueron asistidos en el lugar y trasladados al hospital de Monte Hermoso. Según el parte oficial, ingresaron conscientes y permanecían en observación, aunque fuera de peligro.

Las causas del vuelco son materia de investigación y se aguardaba una ampliación oficial con mayores precisiones sobre el hecho. (19-07-26).

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