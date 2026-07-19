Volcó un móvil de la Patrulla Rural de Monte Hermoso
Un móvil policial del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Monte Hermoso volcó este domingo sobre la Ruta Provincial 78, en el ingreso a la localidad de Monte Hermoso, frente a la planta de gas de Camuzzi.
De acuerdo con la información policial, el siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux identificada con el número interno 29902. Las primeras actuaciones indican que el vehículo despistó y volcó sobre una cinta asfáltica que se encontraba mojada a raíz de las condiciones climáticas, sin participación de otros vehículos.
En la camioneta se trasladaban el jefe de la dependencia, subcomisario Sergio Tort, y el subteniente Iván Martínez.
Ambos efectivos fueron asistidos en el lugar y trasladados al hospital de Monte Hermoso. Según el parte oficial, ingresaron conscientes y permanecían en observación, aunque fuera de peligro.
Las causas del vuelco son materia de investigación y se aguardaba una ampliación oficial con mayores precisiones sobre el hecho. (19-07-26).