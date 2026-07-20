Priscila Minnaard realizó junto al intendente una recorrida por Oriente

El intendente Juan Chalde realizó días pasados una recorrida por Oriente junto al delegado municipal Patricio Bertone y la diputada provincial Priscila Minnaard, con el objetivo de supervisar distintas obras y visitar instituciones de la localidad.

Vivienda en lote propio

En la esquina de Alvear y Maipú, las autoridades observaron el avance de la construcción de una nueva vivienda que se ejecuta a través del Programa FOMUVI, en la modalidad de vivienda en lote propio. En el lugar dialogaron con la beneficiaria, Laura Plaza, y con los responsables de la obra, quienes brindaron detalles sobre el desarrollo de los trabajos.

Visita al Taller Protegido

Posteriormente, Chalde, Bertone y Minnaard visitaron el Taller Protegido Sembrando Amor de Oriente, donde fueron recibidos por la presidenta de la comisión directiva, Betiana Merlo.

Durante el encuentro, Merlo expuso la situación actual de la institución y destacó la importante función social que cumple el taller en la comunidad.

En ese marco, se informó que la Municipalidad colaboró con los materiales necesarios para la construcción del piso de hormigón del patio de la entidad. Esta obra permitirá un mejor aprovechamiento del espacio, especialmente por parte de los operarios que concurren diariamente al establecimiento.

Al finalizar la visita, el intendente Chalde expresó su respaldo al trabajo que realiza el Taller Protegido y alentó a su presidenta y a toda la comisión a continuar por el camino del crecimiento y el compromiso con la comunidad. (20-07-26).