Tres Arroyos: profunda preocupación por masivo envenenamiento de mascotas

Un presunto envenenamiento masivo de animales generó conmoción entre los vecinos del barrio Villa Italia, en Tres Arroyos, donde al menos 15 perros y cuatro gatos murieron desde el último fin de semana tras presentar síntomas compatibles con una intoxicación.

Los primeros episodios se registraron durante la tarde del viernes 10 de julio en el sector comprendido por las calles Claromecó y Domingo Vázquez. Según relataron habitantes de la zona, varios animales comenzaron a sufrir convulsiones y fallecieron pocos minutos después. Los casos se extendieron posteriormente a distintas cuadras del barrio.

La directora de Bromatología de la Municipalidad de Tres Arroyos, Eliana Rossi, señaló que algunos vecinos dijeron haber visto a una persona que arrojaba bolsitas con grasa y veneno dentro de las propiedades. La funcionaria aclaró que esa versión forma parte de la investigación judicial y todavía no fue confirmada.

Si bien no pudieron recuperarse muestras de los cebos presuntamente utilizados, los síntomas advertidos por los veterinarios permiten sospechar que se habría empleado un compuesto organofosforado. Las autoridades advirtieron que la sustancia representa un riesgo tanto para los animales como para las personas, especialmente los niños que circulan por el sector.

El Municipio tomó intervención el sábado 11 de julio, luego de recibir una comunicación de la ONG PACMA sobre la aparición de numerosos perros muertos. Personal de Zoonosis, Seguridad e Higiene Urbana acudió al lugar, retiró los cuerpos y recabó testimonios de las familias damnificadas.

Bomberos Voluntarios también realizaron un lavado con agua a presión en calles, veredas y cunetas para eliminar posibles restos del producto químico. Los operativos continuaron durante los días siguientes debido a la aparición de nuevos animales afectados.

El lunes 13 de julio, Rossi presentó una denuncia penal ante la Fiscalía local en el marco de la Ley Nacional de Maltrato Animal Nº 14.346. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nº 13, que analiza testimonios y registros de cámaras de seguridad para tratar de identificar al responsable.

“Quedó un silencio tremendo”, expresó una de las vecinas que perdió a sus dos perros. Las familias mantienen desde entonces a sus mascotas dentro de las viviendas y reclaman que se determine quién arrojó el veneno y qué sustancia fue utilizada.

Desde la Municipalidad recomendaron acudir de inmediato a un veterinario ante cualquier síntoma de intoxicación y solicitaron a los damnificados que formalicen la denuncia en la Fiscalía o la comisaría. También se habilitaron el teléfono 2983-413403 del Centro de Zoonosis y la línea municipal 147, disponible las 24 horas. (Fuente La Brújula 24). (19-07-26).