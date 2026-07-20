Un repaso random por nuestro archivo / 17 de julio de 2008: “Me sorprendió la decisión de Cobos”, dijo Chalde sobre el voto no positivo por la 125

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El presidente del Concejo Deliberante de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, dijo esta mañana por LA DORREGO que le “sorprendió” el voto del vicepresidente Julio Cobos en contra de la resolución 125/08 y pidió quitar “dramatismo” a la situación.

El edil mostró “satisfacción” por la decisión del titular de la Cámara de Senadores de elegir “de acuerdo a sus convicciones”, lo que “reivindica la política” argentina y demuestra que “no hay una disciplina partidaria tan fuerte que digite todo”.

“Lo que ocurrió debería ser un problema del Gobierno nacional y no una pérdida de gobernabilidad”, estimó Chalde, al tiempo que consideró que “con el tiempo, Cristina Fernández le va a agradecer a Cobos”.

Finalmente, el concejal sostuvo que “si el Ejecutivo tiene grandeza, hará cambios en la política agropecuaria”.

En tanto, el presidente del bloque de concejales del Frente por la Victoria, Gabriel Madariaga, sostuvo hoy que el rechazo a la resolución 125/08 es “en beneficio del campo” y entendió que con la decisión de Julio Cobos “ganó la democracia”.

“Estamos convencidos que (el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso) no era lo mejor para la gente y, a partir de ahora, ojalá se consensúe entre el Ejecutivo nacional y el sector rural”, manifestó el edil por LA DORREGO.

Expresó que “es interesante dejar liberadas las opiniones de todas las personas” y pidió “un diálogo fluido con la creación de un programa agropecuario de largo plazo”.

“El Gobierno debe avalar lo que se resolvió esta madrugada ya que fueron ellos quienes enviaron el proyecto al Congreso”, razonó Madariaga y criticó a Llambías (Mario, titular de CRA) “por hablar de determinados políticos luego de la votación”. (20-07-26).