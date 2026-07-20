Investigan en Bahía Blanca la muerte de un hombre que cayó desde el techo de una casa

Un hombre de 37 años murió este domingo por la mañana tras caer desde el techo de una vivienda ubicada en Soler 753 de Bahía Blanca , según informaron fuentes policiales.

El hecho fue advertido alrededor de las 11:05, luego de un llamado al servicio de emergencias 911. Al llegar al lugar, personal de la Unidad de Policía de Prevención Local encontró el cuerpo tendido sobre la vereda.

La víctima fue identificada como Raúl Darío Bustos. Una ambulancia acudió al inmueble y el personal médico confirmó su fallecimiento.

También trabajó en el lugar una dotación de Defensa Civil, mientras que los efectivos policiales preservaron el sector para permitir la realización de las pericias correspondientes.

De acuerdo con la información aportada por el Centro Único de Monitoreo, una cámara ubicada en la esquina de avenida Cerri habría registrado el momento en el que el hombre cayó desde el techo de la propiedad.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº 2. (Fuente y foto La Brújula 24). (20-07-26).