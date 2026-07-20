Multitudinario recibimiento a la Selección en Ezeiza

Después de casi diez horas de vuelo, el AR1971 de Aerolíneas Argentinas aterrizó este lunes en Buenos Aires con parte del plantel de la Selección argentina, que regresó al país tras conquistar el subcampeonato del Mundial 2026, luego de caer en la final frente a España. Sin tiempo para procesar la tristeza, la delegación emprendió el camino hacia el predio de la AFA en Ezeiza, donde miles de hinchas la abrazaron con un recibimiento multitudinario que tuvo un único mensaje: “Gracias eternas”.

La aeronave tocó pista a las 18.19, de acuerdo con los registros del sitio especializado FlightRadar24, y se dirigió hacia los hangares de la línea aérea de bandera, ubicados a pocos kilómetros de la terminal principal del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Desde allí, Lionel Scaloni, integrantes del cuerpo técnico y varios futbolistas abordarán un micro que partirá desde el FBO (por sus siglas en inglés, Fixed Base Operator u Operador de Base Fija) con destino al Predio Lionel Messi de la AFA, ubicado en el cruce de la Autopista Riccheri con la Autopista Ezeiza-Cañuelas, donde continuará la agenda del seleccionado, por ahora desconocida y sin confirmaciones.

Alrededor de las 18.45, la aeronave quedó finalmente posicionada dentro del hangar donde comenzó el descenso de la delegación. En ese marco, el plantel fue recibido por la Fanfarria Militar “Alto Perú” del Regimiento de Granaderos a Caballo, que interpretó “Muchachos” mientras los jugadores abandonaban el avión.

Tras saludar a los pilotos y a la tripulación, el primero en descender fue Nicolás Otamendi, acompañado por Scaloni y el presidente Claudio “Chiqui” Tapia. Detrás de ellos comenzaron a bajar el resto de los integrantes de la delegación, entre ellos Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi y Gonzalo Montiel.

También se pudo ver a Leandro Paredes, Emiliano “Dibu” Martínez —quien viajó acompañado por una de sus hijas—, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, José Manuel López y Giovani Lo Celso, entre otros. Una vez completado el descenso, todos se dirigieron a los micros dispuestos para trasladarlos hacia el Predio AFA, donde continuará la actividad del seleccionado tras su regreso al país.

Y, como era de esperarse, los integrantes del seleccionado fueron recibidos como verdaderos héroes. Tras abandonar el FBO por la intersección de las avenidas Teniente General Morillas y Los Chivatos, los micros de la delegación tomaron la Autopista Riccheri minutos después de las 19, donde una multitud de hinchas los esperaba desde hacía horas, desafiando la intensa lluvia para brindarles un cálido recibimiento.

La magnitud de la bienvenida llevó a varios futbolistas y al cuerpo técnico a asomarse por las ventanillas e incluso subir al techo del micro descapotable para saludar a los fanáticos, cantar junto a ellos y agradecer el apoyo incondicional. Bajo una persistente llovizna, entre banderas, bengalas, fuegos artificiales y cánticos, la caravana avanzó lentamente rumbo al predio de la AFA.

Todo el recorrido se desarrolló bajo un amplio operativo de seguridad, que permitió el desplazamiento de la comitiva sin incidentes. Más allá del resultado en la final, la Scaloneta volvió a demostrar que ocupa un lugar privilegiado e inconmensurable en el corazón de millones de argentinos, que transformaron el regreso en una nueva muestra de afecto y reconocimiento. A las 19:30, los micros ingresaron al predio de la Asociación Argentina de Fútbol.

El operativo de seguridad

Desde las primeras horas del día, los alrededores del aeropuerto permanecieron bajo un importante operativo de seguridad para garantizar el arribo de la delegación y ordenar la circulación de los simpatizantes que se acercaron a recibir a los jugadores.

En ese marco, el Gobierno nacional coordinó un dispositivo conjunto con las administraciones de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, con el objetivo de resguardar tanto a la comitiva argentina como al público presente.

Según informaron fuentes oficiales, más de 3.000 efectivos policiales fueron desplegados para el operativo especial, que incluyó controles en los accesos, refuerzo de la presencia de fuerzas de seguridad y un esquema de ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal en los alrededores del aeropuerto y a lo largo del recorrido previsto hasta el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. (Página 12). (20-07-26).