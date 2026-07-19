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Scaloni: “Es muy difícil reprochar algo, es muy difícil llegar hasta acá”

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Tras la derrota ante España en la final del Mundial de 2026, Lionel Scaloni reconoció la superioridad del rival y expresó un “agradecimiento eterno” a los jugadores de la selección argentina.

“Dimos todo; somos grandes en la victoria y también en la derrota, y hoy tenemos que demostrar que sabemos perder”, reflexionó el DT argentino.

Y continuó: “Siento tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Ellos han sido mejores. El partido lo perdimos y asumimos las cosas”.

Asimismo, el entrenador pidió explícitamente darle una “validez enorme” al trabajo del equipo, recordando lo complejo que resulta alcanzar la última instancia de una Copa del Mundo.

Antes de retirarse de la cancha, Scaloni dejó un mensaje de resiliencia para el futuro de la albiceleste: “Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez”. (La Nación). (19-07-26).

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