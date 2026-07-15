“Las Malvinas son argentinas”: los festejos de la Selección Argentina camino a la final del Mundial

Con el corazón en la boca. Así terminaron los jugadores de la Selección Argentina después del agónico triunfo por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Así, ya con el pasaje hacia otra final de una Copa del Mundo en el bolsillo, los jugadores de la Albiceleste celebraron de cara a la gente y hasta con un trapo más que elocuente, en referencia al reclamo por las Islas Malvinas.

Mientras los jugadores ingleses se retiraban del campo de juego, todavía noqueados por los dos agónicos golpes de Argentina para arrebatarles el partido, los jugadores del combinado nacional se dirigieron al extremo opuesto, para celebrar con su público.

Allí, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso aparecieron con un trapo que decía “Las Malvinas son argentinas”, en alusión al histórico reclamo de soberanía sobre las islas, foco del conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra en 1982.

Si bien en la previa del encuentro mucho se habló acerca de que era tan solo un partido y no un combate, lo cierto es que claramente los futbolistas tuvieron bien presente el hecho. Incluso los héroes de Malvinas, a través de la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril, publicaron un mensaje en el que pidieronevitar que el partido sea interpretado como una “revancha”, sino que sea usado como “un puente para malvinizar y para recordar al mundo” que el reclamo nacional sigue vigente.

Después de ese momento y con el trapo todavía en el césped de Atlanta, llegó el grito de la gente: “El domingo, cueste lo que cueste, tenemos que ganar”. Mientras tanto, los jugadores disfrutaban desde el campo de juego, las familias celebraban en las tribunas y en la concentración de España seguramente tomaban nota: es que se viene el campeón del mundo y los rangos se respetan. (15-07-26).