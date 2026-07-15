“Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido”, dijo Scaloni

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se mostró conmovido tras la victoria por 2-1 ante Inglaterra en semifinales que metió a la Albiceleste en su segunda final consecutiva tras la conquista en Qatar 2022: “Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido”.

En la rueda de prensa sobre el campo de juego posterior al duelo, el DT señaló: “Sin palabras. Una alegría a nuestro país, nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme”.

A su vez, palpitó la final del domingo a las 16 contra España, en la que Argentina buscará ser bicampeona del mundo, algo que no logró ningún seleccionado en la historia: “Vamos a intentar ganar, dejar todo, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos y no es arrogancia. Esta gente nos llevo a ganar el partido.

Por último, el DT que ya ganó cuatro títulos en la Mayor (Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022) elogió la entrega de los futbolistas: “La camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como todos”. (15-07-26).