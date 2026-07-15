Una vecina de Sauce Grande perdió todo en el incendio de su vivienda y pide ayuda a la comunidad

Andrea Vanesa Udaquiola, vecina de Sauce Grande desde octubre de 2024, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda. Mientras se encontraba en La Plata, según testimonió, realizando un tratamiento médico y recuperándose de una intervención quirúrgica, recibió la noticia de que el fuego había consumido la totalidad de la casa y todas sus pertenencias.

«Perdí todo», resumió la damnificada, quien explicó que solo se había ausentado con un bolso para afrontar su tratamiento y que, al regresar, encontró únicamente los restos de lo que había construido junto a su familia «con muchos años de esfuerzo».

Andrea contó que eligió radicarse en Sauce Grande en busca de una mejor calidad de vida. Explicó que dejó Ensenada, donde residía anteriormente, con la intención de alejarse del entorno industrial y encontrar un lugar más tranquilo para vivir. «Elegí Sauce para empezar una nueva etapa», expresó, y aseguró que, pese al duro golpe que significó el incendio, su deseo es reconstruir su hogar y permanecer en la localidad.

En las últimas horas comenzó a recibir las primeras muestras de solidaridad de vecinos y personas de Monte Hermoso y Sauce Grande. Ya le acercaron algunos muebles, utensilios de cocina, un sommier y sanitarios para el baño, pero todavía necesita prácticamente todo para poder reconstruir su hogar.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo con muebles, mesa, sillas, ropero, electrodomésticos, elementos de cocina, ropa, herramientas o cualquier otro artículo que pueda resultar útil para comenzar nuevamente.

Actualmente Andrea permanece en el terreno de la vivienda siniestrada, ubicado en Rodríguez Peña 2236, entre Mar del Plata y Mar del Sur, donde también se están realizando las tareas de limpieza del lugar.

Además, quienes prefieran comunicarse previamente o coordinar una entrega pueden hacerlo al 2214 20-4988.

La vecina agradeció especialmente a los Bomberos Voluntarios, a los vecinos que brindaron las primeras ayudas y a todas las personas que ya realizaron una donación, al tiempo que apeló a la solidaridad de la comunidad para poder reconstruir su casa y recuperar, poco a poco, lo perdido. (Fuente y Foto Noticias Monte Hermoso). (15-07-26).