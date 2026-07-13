Oriente: piden que se declare de interés municipal la Fiesta de la Antorcha Estudiantil

La Asociación Civil Centro de Ex-Alumnos Nivel Secundario de Oriente solicitó al Concejo Deliberante autorización para utilizar el Parque Centenario como sede de la 29ª Fiesta de la Antorcha Estudiantil y Primavera. El pedido también incluye el corte de las calles que delimitan el predio durante el desarrollo del evento.

La institución propuso realizar la celebración el sábado 19 y domingo 20 de septiembre. En caso de malas condiciones climáticas, planteó como fechas alternativas el 26 y 27 del mismo mes.

Además, la entidad solicitó que el Concejo evalúe la declaración de la festividad como evento de interés municipal.

En la nota, la asociación destacó que desde hace 29 años organiza la Fiesta del Estudiante y la Primavera de Oriente. Señaló que se trata de una festividad gratuita y abierta a toda la comunidad, con una trayectoria que refleja el esfuerzo y la perseverancia de la institución, además del valor que representa para la población, especialmente para los jóvenes.

También indicó que la celebración forma parte del patrimonio cultural local y reúne a distintos sectores de la comunidad. Entre sus actividades mencionó el picnic estudiantil, el desfile de antorchas, la presentación de carrozas, la elección de los reyes, juegos y propuestas para todas las edades, espectáculos, participación de instituciones y espacios destinados a comercios, artesanos y productores.

La entidad recordó que el Parque Centenario se convirtió en sede del evento a partir de las autorizaciones otorgadas en años anteriores, con el objetivo de brindar mayores condiciones de seguridad tanto para el público como para la organización.

El pedido de corte de calles comprende Pasaje Dr. Raggio, Belgrano, Juan Alberdi y Héroes de Malvinas. La institución fundamentó la solicitud en la necesidad de mantener despejada la zona ante una eventual emergencia, tanto para la circulación de ambulancias como de los Bomberos Voluntarios. En ese sentido, señaló que el cuartel se encuentra sobre calle Belgrano, a una cuadra del predio, y que sobre Pasaje Dr. Raggio está ubicada la carga de agua de los camiones.

La nota también expresa que la fiesta incorporó una mayor participación comunitaria mediante la invitación a instituciones de Oriente y del balneario Marisol. Además, prevé la presencia de artesanos y productores locales, distritales y de otros lugares, con el cumplimiento de las normativas correspondientes y sin superposición de oferentes.

Por último, la Asociación Civil sostuvo que la Fiesta de la Antorcha Estudiantil constituye un evento de importancia para la comunidad y expresó su preocupación por la continuidad de este tipo de actividades socioculturales. En ese marco, consideró que una declaración de interés municipal contribuiría a fortalecer su permanencia y crecimiento. (13-07-26).