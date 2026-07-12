La Región

Más de 300 vecinos respaldan una nota en defensa del kitesurf en Marisol

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El vecino, propietario y deportista Luis Pastore presentó una nota en el Concejo Deliberante para elevar un escrito titulado Escrito de oposición y propuesta de regulación sustentable.

El documento, según mencionó, cuenta con el respaldo de más de 300 vecinos y usuarios, quienes expresan su oposición a las iniciativas que proponen la prohibición del kitesurf en las costas del balneario Marisol.

La presentación sostiene que esa medida resulta arbitraria y plantea la posibilidad de implementar un plan de zonificación y convivencia respetuoso del ambiente, de la pesca y de los bañistas, según se detalla en el escrito.

En la nota, Pastore solicita que la presentación, junto con el escrito y el listado de adhesiones, se incorpore al expediente correspondiente y pase a consideración de los bloques políticos del cuerpo. (12-07-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Preocupante situación financiera en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Marisol

Investigan posible brote de triquinosis en Buratovich: más de 20 casos sospechosos

Monte Hermoso: avanza acuerdo para garantizar acceso a agua potable en Sauce Grande

Analizan la instalación de carteles sobre las rutas 3 y 72 para difundir los atractivos turísticos de nuestro distrito

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior