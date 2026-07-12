Más de 300 vecinos respaldan una nota en defensa del kitesurf en Marisol

El vecino, propietario y deportista Luis Pastore presentó una nota en el Concejo Deliberante para elevar un escrito titulado Escrito de oposición y propuesta de regulación sustentable.

El documento, según mencionó, cuenta con el respaldo de más de 300 vecinos y usuarios, quienes expresan su oposición a las iniciativas que proponen la prohibición del kitesurf en las costas del balneario Marisol.

La presentación sostiene que esa medida resulta arbitraria y plantea la posibilidad de implementar un plan de zonificación y convivencia respetuoso del ambiente, de la pesca y de los bañistas, según se detalla en el escrito.

En la nota, Pastore solicita que la presentación, junto con el escrito y el listado de adhesiones, se incorpore al expediente correspondiente y pase a consideración de los bloques políticos del cuerpo. (12-07-26).