Investigan posible brote de triquinosis en Buratovich: más de 20 casos sospechosos

Las autoridades sanitarias investigan un posible brote de triquinosis en Mayor Buratovich, donde más de 20 personas presentaron síntomas compatibles con la enfermedad luego de consumir chacinados de elaboración artesanal.

Las muestras obtenidas de los pacientes fueron remitidas al laboratorio del Hospital de Azul para determinar si se trata de casos positivos. Hasta el momento, no se informaron contagios confirmados en el distrito de Villarino.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el posible foco tendría relación con chorizos secos preparados a partir de un jabalí silvestre que fue cazado en la zona y cuya carne posteriormente se distribuyó entre vecinos de la localidad.

Las personas afectadas concurrieron al hospital con fiebre, dolores musculares intensos, edema facial, hinchazón alrededor de los ojos y trastornos gastrointestinales, manifestaciones que pueden presentarse ante esta enfermedad.

La triquinosis se transmite por el consumo de carne de cerdo, jabalí u otros animales silvestres que contienen larvas del parásito y no fueron sometidos a los controles sanitarios correspondientes.

En este contexto, las autoridades recomendaron evitar la ingesta de embutidos, chacinados o derivados porcinos de procedencia desconocida y adquirir únicamente productos elaborados en establecimientos habilitados, con rótulo e identificación sanitaria.

También recordaron que, ante una faena para autoconsumo o la preparación artesanal de alimentos, es necesario analizar previamente una muestra mediante la técnica de digestión artificial. Este procedimiento permite detectar la presencia del parásito antes de consumir o distribuir la carne.

Además, remarcaron que salar, ahumar, secar o congelar los productos no garantiza la eliminación de las larvas, por lo que resulta fundamental realizar el estudio bromatológico y cocinar completamente la carne.

El episodio de Villarino se conoció en medio de una alerta sanitaria en la provincia de Buenos Aires. En General Madariaga fueron confirmados seis casos mediante estudios de laboratorio, mientras otras 45 personas permanecen bajo observación. Allí, la investigación también apunta al consumo y la distribución de chacinados caseros sin control sanitario. (Fuente y foto La Brújula 24). (11-07-26).