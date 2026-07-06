Comenzaron en Monte Hermoso las obras de ampliación del Hogar de Abuelos: sumará 16 nuevas plazas y demandará una inversión de $255 millones

La Secretaría de Obras Públicas de Monte Hermoso inició la primera etapa de la ampliación del Hogar de Abuelos Municipal, una de las principales obras de infraestructura social previstas para este año en la ciudad. Con una inversión total estimada en 255 millones de pesos, el proyecto permitirá incorporar 16 nuevas plazas y elevar la capacidad del establecimiento a 32 camas.

La ampliación se desarrollará sobre el sector norte del edificio, con una construcción de dos plantas que ocupará un terreno de 114 metros cuadrados y totalizará 212 metros cuadrados cubiertos. En cada nivel se dispondrán dos habitaciones con capacidad para cuatro personas, cada una equipada con baños propios.

El nuevo sector estará integrado al edificio existente mediante una circulación central que conectará con la recepción, la sala de estar, el comedor, el office y el baño general. Además, contará con un núcleo vertical compuesto por escaleras y un elevador mecánico con dimensiones aptas para el traslado de camillas y personas con movilidad reducida, garantizando condiciones de accesibilidad universal.

La obra se ejecutará por etapas. En una primera instancia se realizarán las fundaciones, la estructura portante, la mampostería, las losas y la cubierta. Posteriormente se avanzará con las instalaciones sanitarias, eléctricas y de calefacción, además de los revoques y las terminaciones.

Los trabajos actualmente en ejecución corresponden a la etapa de fundaciones, con un presupuesto específico de 18 millones de pesos. Esta fase comprende el replanteo del terreno, la excavación de zanjas, el armado de las estructuras de hierro para las futuras columnas y el encofrado y colado de hormigón elaborado H21 para la zapata corrida.

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa busca fortalecer las políticas de cuidado destinadas a los adultos mayores, mejorando la capacidad de atención y las condiciones de funcionamiento del Hogar.

También avanza la ampliación del Hospital Municipal

Esta inversión se complementa con la ampliación del área de internación del Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo, otra obra que ya se encuentra en ejecución.

El proyecto contempla la reconversión de la antigua capilla del nosocomio en un nuevo sector de internación de 81,82 metros cuadrados, donde se construirán tres habitaciones con un total de ocho camas. El espacio contará con baños completos, calefacción por radiadores, extensión de la red de oxígeno medicinal y criterios de accesibilidad universal, con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura sanitaria de Monte Hermoso. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (06-07-26).