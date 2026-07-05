Deportes

SUPA goleó y sumó su novena victoria consecutiva

La Dorrego Send an email
Lectura de 1 minuto

Se jugó este domingo la 14ta. y penúltima fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.

Estos fueron los resultados:

Divisorio 3 (Fabrega, Alan Vega, Santiago Quiroga)
Villa Rosa 2 (Joaquín Maiques -2-)

Esperanza 1 (Macalú)
Alumni 5 (Matías Ortelli -2-, Benjamín Bertelli, Abraham Yáñez, Pérez)

Pelota 0
Ventana 1 (Federico Savisky)

SUPA 8 (Juan Cortez, Franco Di Nasso, Yago Sabanes -3-, Franco Costa, Alejandro Villa, Agustín García)
Almaceneros 0

Suteryh 3 (Kevin Boles, Juan Acosta, Elvis Iribarra)
Independiente de Pringles 0

San Martín 1 (Nahuel Cornou)
Atlético Monte Hermoso 5 (Benjamín Fernández -2-, Matías Martin, Iván Tello, Facundo Schmidt)

Independiente de Dorrego 2 (Pablo Gette, Ignacio Burgos)
Progreso 0

Ferroviario 3 (Bruno Barrionuevo, Gastón Cansina -2-)
Porteño 2 (Enrique Gutiérrez, Alejandro Delorte)

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 42 puntos; Ferroviario, 34; Suteryh, 31; SUPA, 30; Independiente de Dorrego, 27; Porteño, 25; Ventana, 20; Alumni, 18; Independiente de Pringles, 17; Almaceneros, San Martín y Villa Rosa, 16; Progreso, 15; Esperanza, 8; Divisorio, 5; Pelota, 1.
PRÓXIMA FECHA (15ta.): Porteño vs. San Martín, Divisorio vs. Independiente de Dorrego, Porgreso vs. Ferroviario, Atlético MH vs. Suteryh, Independiente de Pringles vs. SUPA., Almaceneros vs. Pelota, Ventana vs. Suteryh y Alumni vs. Villa Rosa. (05-07-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Varios partidos de interés en la penúltima de la primera rueda

La obsesión por verse y mostrarse en la pantalla grande de los estadios

(Entrevista en LA DORREGO) Martín Sangronis: “Es un equipo que entrena duro y hay mucha unión en el grupo”

Yago Sabanés (SUPA), goleador del torneo: “Estamos bien, pero el mejor momento todavía está por llegar”

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior