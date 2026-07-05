SUPA goleó y sumó su novena victoria consecutiva
Se jugó este domingo la 14ta. y penúltima fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.
Estos fueron los resultados:
Divisorio 3 (Fabrega, Alan Vega, Santiago Quiroga)
Villa Rosa 2 (Joaquín Maiques -2-)
Esperanza 1 (Macalú)
Alumni 5 (Matías Ortelli -2-, Benjamín Bertelli, Abraham Yáñez, Pérez)
Pelota 0
Ventana 1 (Federico Savisky)
SUPA 8 (Juan Cortez, Franco Di Nasso, Yago Sabanes -3-, Franco Costa, Alejandro Villa, Agustín García)
Almaceneros 0
Suteryh 3 (Kevin Boles, Juan Acosta, Elvis Iribarra)
Independiente de Pringles 0
San Martín 1 (Nahuel Cornou)
Atlético Monte Hermoso 5 (Benjamín Fernández -2-, Matías Martin, Iván Tello, Facundo Schmidt)
Independiente de Dorrego 2 (Pablo Gette, Ignacio Burgos)
Progreso 0
Ferroviario 3 (Bruno Barrionuevo, Gastón Cansina -2-)
Porteño 2 (Enrique Gutiérrez, Alejandro Delorte)
POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 42 puntos; Ferroviario, 34; Suteryh, 31; SUPA, 30; Independiente de Dorrego, 27; Porteño, 25; Ventana, 20; Alumni, 18; Independiente de Pringles, 17; Almaceneros, San Martín y Villa Rosa, 16; Progreso, 15; Esperanza, 8; Divisorio, 5; Pelota, 1.
PRÓXIMA FECHA (15ta.): Porteño vs. San Martín, Divisorio vs. Independiente de Dorrego, Porgreso vs. Ferroviario, Atlético MH vs. Suteryh, Independiente de Pringles vs. SUPA., Almaceneros vs. Pelota, Ventana vs. Suteryh y Alumni vs. Villa Rosa. (05-07-26).