(Entrevista en LA DORREGO) Martín Sangronis: “Es un equipo que entrena duro y hay mucha unión en el grupo”

Atlético Monte Hermoso atraviesa un presente excepcional en la Liga Dorreguense de Fútbol. El equipo ganó los trece partidos que disputó y lidera el campeonato con puntaje ideal. Sin embargo, su entrenador, Martín Sangronis, mantiene el foco en el objetivo inmediato y atribuye el momento al compromiso colectivo.

“Estamos muy en el cuerpo técnico porque cuando asumimos en febrero no esperábamos esta campaña. Van trece partidos y trece victorias, que es algo medio inesperado. Si nos decían que en trece fechas íbamos a ganar siete, ocho o nueve, hubiera sido una campaña de campeón”, afirmó por LA DORREGO.

Destacó el trabajo cotidiano y la fortaleza del grupo como las principales razones del rendimiento.

“Los chicos están en racha, estamos bien, es un equipo que entrena duro y hay mucha unión en el grupo. Eso se nota los domingos”, reflexionó.

Sangronis recordó que el plantel sufrió varias bajas respecto del equipo campeón y valoró la incorporación de los refuerzos.

“Se fueron jugadores importantes y tuvimos que acomodar un poco el plantel. Acertamos en esos tres jugadores que el club pudo traer. Lo más importante es que son buenas personas. El grupo está tan unido, aun ante adversidades que han pasado en estos meses, que no hemos tenido en dos fechas seguidas el mismo equipo desde que arrancó el torneo. Eso es bueno porque notamos que los juveniles trabajan para jugar y la unión del grupo es excepcional”, dijo.

A pesar del récord, el entrenador evitó proyectarse hacia el final de la temporada.

“Recién estamos a mitad del campeonato. Los chicos hablan mucho de este récord, de estos partidos ganados, pero nunca pensamos en el récord. Pensamos en el domingo, en ganar. Ellos solos están escribiendo la historia. Lógicamente a fin de año queremos ser campeones, como todos los que competimos”, aseveró.

También explicó cómo vive el plantel la atención que genera la campaña perfecta.

“Nos encontramos primero con tres, cuatro, cinco, seis partidos ganados y en manera de chiste los chicos decían que íbamos a batir un récord. Yo les recalqué que nosotros no jugamos para batir récords, jugamos para ganar domingo a domingo”, sentenció.

Sangronis reconoció que aceptó rápidamente la propuesta para conducir al bicampeón de la Liga Dorreguense.

“Cuando un club te llama para ser técnico, lógicamente un problema tiene. Creo que no pasaron 24 horas para resolver que asumía en el club”, admitió.

“Me encontré con un club que quiere crecer en infraestructura, con dirigentes que nos apoyan. Llegar a una práctica y que siempre estén pendientes de nosotros habla de un club que encontró un momento bueno y hay que disfrutarlo. Los jugadores están unidos, los dirigentes también y la gente apoya”, dijo.

En el aspecto futbolístico, Sangronis dejó en claro cuál es la identidad que busca para su equipo: “Tratamos siempre de ser verticales. El equipo juega así. Tratamos de jugar en el campo del rival. Somos muy ofensivos y hablo mucho con la defensa porque se está haciendo cargo de jugar mano a mano en muchos partidos”.

Incluso, explicó que la vocación ofensiva no cambia por las circunstancias del juego.

“El domingo nos echaron a Ortiz y no sacamos un delantero hasta ya promediando el segundo tiempo. El ataque tiene que descontrolarse a la hora de atacar, esa es mi enseñanza. Tenemos que ser ordenados a la hora de defender”, destacó.

Al comparar el presente con su etapa como jugador, remarcó la evolución del club y del fútbol regional: “Cuando fui jugador de Atlético no teníamos tantas cosas. Ahora tenemos nutricionista, psicólogo y dirigentes que nos abastecen en todo lo que podemos porque son armas para que el jugador siempre esté bien y cómodo”.

También observó un crecimiento sostenido de la institución.

Sobre el nivel del torneo, destacó el trabajo de varios rivales y el desarrollo general de la competencia.

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01-07-26