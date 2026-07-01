Yago Sabanés (SUPA), goleador del torneo: “Estamos bien, pero el mejor momento todavía está por llegar”

Nota de Sergio Sergio Peyseé en Noticias Monte Hermoso

La octava victoria en fila del SUPA llegó con bono extra y hubo doble festejo en el vestuario del conjunto portuario tras el 4-2 sobre Atlético Ventana: Yago Sabanés, el 9 que rompe redes domingo a domingo, pasó a ser el máximo goleador del torneo oficial de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego.

El centrodelantero bahiense marcó por duplicado en el 4-2 frente al representante de las sierras y llegó a 16 conquistas en el certamen, dos más que el “Polaco” Matías Martin, el artillero del imbatible líder Atlético Monte Hermoso.

“Fue otro triunfo trabajado, nadie nos regala nada y estamos enfocados en recuperar los puntos que perdimos en las cinco primeras fechas del campeonato”, deslizó Yago, que convirtió en 11 de las 13 programaciones que ya se llevan disputadas.

“Entrenamos para estar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, vamos partido a partido y siempre digo lo mismo: estamos bien, pero el mejor momento todavía está por llegar”, asumió el que arribó al Rosa del puerto proveniente de Comercial.

“Estoy a gusto con el grupo y con el plantel; tengo ganas y me hacen sentir parte de esta gran familia”, resumió a modo de agradecimiento.

El equipo conducido por Horacio Azzolini se ubica cuarto con 27 unidades, a una de Suteryh, que perdió 1-0 frente a Almaceneros en Coronel Pringles.

—¿Cómo amaneciste, goleador?

—Feliz, con ganas de seguir por este camino. No pienso tanto en los goles, tengo los pies sobre la tierra y sé perfectamente que el momento que estoy viviendo es gracias a mis compañeros, a los que entran entre los 11 y a los que bancan desde afuera. Somos un grupo muy unido y eso es lo que nos va a llevar a conseguir el objetivo.

“No me desespero por el gol, si tengo que asistir lo hago; nunca fui egoísta y menos ahora, a esta altura de mi carrera”.

—Falta mucho todavía.

—Un montón. No nos tenemos que apartar de la responsabilidad que nos toca: entrenar, sacrificarnos y sumar todo lo que más se pueda. (01-07-26).