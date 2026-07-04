Deportes

Varios partidos de interés en la penúltima de la primera rueda

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Este domingo se jugará la 14ta. y penúltima fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.

Los partidos comenzarán a las 15.

Este es el programa: Divisorio vs. Villa Rosa, Esperanza vs. Alumni, Pelota vs. Ventana, SUPA vs. Almaceneros, Suteryh vs. Independiente de Pringles, San Martín vs. Atlético Monte Hermoso, Independiente de Dorrego vs. Progreso y Ferroviario vs. Porteño.

POSICIONES: Atlético MH, 39 puntos; Ferroviario, 31; Suteryh, 28; SUPA, 27; Porteño, 25; Independiente de Dorrego, 24; Independiente de Pringles y Ventana, 17; Almaceneros, San Martin y Villa Rosa, 16; Alumni y Progreso, 15; Esperanza, 8; Divisorio, 2; Pelota, 1. (04-07-26).

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