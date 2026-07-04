El pollo hace historia en la mesa de los argentinos: ya supera a la carne vacuna en consumo

El pollo alcanzó un hito histórico en la Argentina al convertirse, por primera vez, en la proteína animal más consumida del país. Con un promedio cercano a los 50 kilos por habitante al año, desplazó a la carne vacuna de un liderazgo que parecía inamovible.

Para el director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, este cambio no responde únicamente al precio, sino a una profunda transformación de la industria, basada en la innovación, la eficiencia y la adaptación a las nuevas formas de consumo.

Sinesi sostuvo que el sector atraviesa un buen presente, luego de recuperar el estatus sanitario tras superar los brotes de influenza aviar, y destacó el trabajo conjunto con el SENASA para mantener abiertas las exportaciones. “Hoy estamos libres nuevamente de influenza aviar desde hace un par de meses y tratando de restablecer los pocos mercados que todavía permanecen cerrados, como China y la Unión Europea”, explicó por Splendid AM 990.

En ese sentido, remarcó que Argentina cuenta con un sistema de zonificación sanitaria reconocido internacionalmente que permite continuar exportando aun cuando se registre algún foco aislado de la enfermedad. “Tenemos más de 70 destinos que aceptan la zonificación. Si aparece un brote, solamente se restringe esa zona y el resto del país puede seguir exportando. Ese trabajo es clave para nuestra actividad”, señaló.

Para Sinesi, el crecimiento del pollo en la dieta de los argentinos es consecuencia de múltiples factores. Si bien reconoció que el precio juega un papel importante, afirmó que el cambio comenzó hace más de dos décadas. “Desde principios de los años 2000 empezamos un proceso de crecimiento muy fuerte. Pasamos de producir 700 mil toneladas a más de 2,5 millones y multiplicamos los mercados de exportación”, recordó.

Al mismo tiempo, destacó que también cambiaron las costumbres de los consumidores. “Antes se compraba un pollo entero una o dos veces por semana. Hoy la gente compra pechuga, milanesas, alas, patamuslo o productos listos para cocinar. Hay mucha más segmentación y practicidad”, explicó.

Según indicó, esa facilidad para preparar el producto también fue determinante. “Llegás a tu casa, cocinás una pechuga en cinco minutos y ya estás comiendo. Eso también ayudó muchísimo al crecimiento del consumo”. (NA). (04-07-26).