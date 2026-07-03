El municipio entregó decretos de nombramiento a trabajadores que ingresaron a la planta permanente

El intendente Juan Chalde presidió este viernes un emotivo acto en el que se entregaron decretos de nombramiento a empleados municipales que pasaron a integrar la planta permanente del municipio. Lo acompañaron funcionarios de su gabinete y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales.

En el inicio de la ceremonia, el director de Gobierno comunal, Silvio Canavesi, destacó la importancia del momento y felicitó a los trabajadores que recibieron sus nombramientos.

A su turno, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Domingo Fortunato, señaló que la incorporación a la planta permanente representa la culminación de un proceso iniciado tiempo atrás. “Esto significa un compromiso mayor, y lo que viene son cosas buenas, porque habrá ascensos cuando se discutan las promociones y, de a poco, los salarios también irán mejorando”, expresó.

Por su parte, el intendente Juan Chalde felicitó a los trabajadores por este paso tan esperado.

“Hoy pasan a integrar la planta permanente del municipio, un nombramiento que generalmente es muy esperado. Estamos viviendo un momento muy especial y me gusta pensar que cada uno de ustedes ha llegado hasta aquí por el transcurso del tiempo, pero también, y fundamentalmente, por la forma en que han desempeñado su trabajo”, manifestó.

El jefe comunal agregó que “si bien no siempre es fácil ser justo y equitativo, pretendemos que no sea lo mismo trabajar bien, ser cumplidor y comprometido con la función que le toca a cada uno, que no hacerlo. En definitiva, tiene que haber un reconocimiento para quienes hacen las cosas bien”.

Más adelante sostuvo: “Somos una familia municipal que trabaja para la población. Somos servidores públicos del distrito y nunca debemos perder eso de vista”.

Finalmente, Chalde felicitó nuevamente a los trabajadores beneficiados y destacó que la jornada constituyó un momento muy especial, marcado por la alegría y la emoción compartida.

Tras los discursos, se procedió a la entrega de los respectivos decretos de nombramiento a los empleados que pasaron a integrar la planta permanente del municipio. (03-06-26).