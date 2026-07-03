El área de Vialidad estimó un consumo de seis a siete toneladas mensuales para bacheo

El director de Vialidad Urbana y Rural, Mariano Ripoll, respondió un pedido de informes del Honorable Concejo Deliberante sobre los costos y los modos operativos del sector de bacheo.

En el informe indicó que el producto utilizado para bacheo, denominado Rapibach, en su formulación a granel, tiene un precio de lista de 250.200 pesos por tonelada. También señaló que no resulta posible estimar un costo mensual debido a que la actividad depende de factores como el clima, la época del año, las temperaturas y el tipo de tránsito. No obstante, precisó que el consumo promedio alcanza entre seis y siete toneladas por mes a lo largo del año, con un costo estimado de 1.620.000 pesos en concepto de material.

Ripoll informó además que el vehículo de uso exclusivo para las tareas de bacheo es una camioneta Ford F100, modelo 1987, identificada con el número municipal 323.

En relación con los costos operativos, expresó que los materiales quedaron detallados en el primer punto del informe y estimó un consumo de aproximadamente 40 litros de gasoil, equivalente a un tanque cada 20 días.

El director indicó que el trabajo se realiza dentro del horario municipal con un solo operario afectado a la tarea.

Por último, sostuvo que las reparaciones con material en caliente resultan más costosas por cuestiones de logística y por la necesidad de maquinaria especializada. Como había anticipado a LA DORREGO, también informó que el área avanza con la reparación y la puesta en funcionamiento de la planta de asfalto, que permitirá ejecutar un plan integral de bacheo en caliente, con una reducción de costos y una mayor duración de las reparaciones. (03-06-26).