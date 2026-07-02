“Creció exponencialmente la cantidad de niños intoxicados con drogas”, advierten desde el Penna de Bahía Blanca

El caso ocurrido en Villa Esperanza de Bahía Blanca (cliquear acáhttps://www.labrujula24.com/notas/2026/07/01/villa-esperanza-encuentran-a-una-mujer-apunalada-y-a-sus-hijos-intoxicados-con-droga-n508235/) volvió a poner en foco una problemática que, según advierten desde el Hospital Penna, viene en aumento: la intoxicación de niños con drogas.

En diálogo con el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24, la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría y médica del Hospital Penna, Lucía Diomedi, explicó que los menores “están en condiciones clínicas estables” y que, por el momento, no presentan signos de gravedad por la intoxicación. No obstante, indicó que continúan internados para recibir una evaluación multidisciplinaria.

La profesional señaló que la situación genera preocupación en el ámbito sanitario debido al aumento de estos episodios. “En el último año estamos viendo un aumento exponencial de niños con intoxicaciones por drogas”, afirmó.

Según explicó, las formas de exposición son diversas. Además del contacto directo con las sustancias, los niños pueden intoxicarse por inhalación o incluso por contacto con determinadas drogas. Sin embargo, remarcó que las principales vías en bebés y lactantes son el pasaje de sustancias durante el embarazo, a través de la placenta, y la lactancia materna.

Diomedi recordó que tanto las drogas ilícitas como sustancias de consumo legal, como el alcohol y el tabaco, atraviesan la placenta y también pueden pasar a la leche materna, motivo por el cual desde la pediatría se recomienda evitar completamente su consumo durante el embarazo y la lactancia.

La médica también advirtió que el impacto de estas sustancias es considerablemente mayor en los niños pequeños. Explicó que dosis que en un adulto podrían no resultar graves pueden provocar intoxicaciones severas en un bebé, con riesgo de convulsiones, alteraciones hepáticas, renales y del desarrollo neurológico, además de posibles secuelas neurocognitivas a largo plazo.

Finalmente, indicó que los bebés expuestos de manera reiterada a drogas a través de la lactancia también pueden desarrollar dependencia y presentar síndrome de abstinencia al interrumpirse la exposición, con síntomas como irritabilidad, somnolencia, temblores y convulsiones, especialmente en casos vinculados al consumo de cocaína. (Fuente La Brújula 24). (02-07-26).