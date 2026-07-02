“OKTU8RE – Historias en Vinilo” llega al Museo Histórico Municipal de Monte Hermoso

El próximo sábado 11 de julio, a las 18, se realizará una nueva edición de Historias en Vinilo en el Museo Histórico Municipal de Monte Hermoso, ubicado en Av. Bahía Blanca 224.

En esta oportunidad, el encuentro estará dedicado a Oktubre, el segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, editado en 1986 y considerado una de las obras más emblemáticas del rock argentino. Con una estética atravesada por imágenes de revolución, desencanto, deseo, marginalidad y clima urbano, el álbum marcó una época y consolidó el universo poético, musical y simbólico de la banda.

A casi cuatro décadas de su aparición, Oktubre sigue funcionando como una pieza de culto. Un disco que no solo se escucha, sino que también se interpreta, se recuerda y se vuelve a descubrir en cada generación. Sus canciones condensan parte del espíritu ricotero, con letras cargadas de misterio, guitarras filosas y una atmósfera intensa que aún conserva plena vigencia.

Historias en Vinilo propone una experiencia distinta: escuchar música desde otro lugar, recuperando el valor del disco como objeto, del relato como puente y de las canciones como testimonio de una época. La actividad contará con música en vinilo, relatos curados, historias detrás de las canciones y sorpresas para compartir.

La propuesta busca generar un espacio íntimo de encuentro entre la música, la memoria y la palabra, donde cada disco se transforma en una puerta de entrada a nuevas historias.

Desde Historias en Vinilo se invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar de esta actividad, pensada para disfrutar, escuchar y compartir una tarde atravesada por el sonido, la emoción y la historia.

Para agendar

Actividad: OKTU8RE – Historias en Vinilo

Día: sábado 11 de julio

Horario: 18

Lugar: Museo Histórico Municipal de Monte Hermoso

Dirección: Av. Bahía Blanca 224 (02-07-26).