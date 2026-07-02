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Producción y Turismo respondió al Concejo sobre el estado y la ubicación de la máquina de aceite de oliva

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El director de Producción y Turismo, Juan Ignacio Colantonio, respondió un pedido de informes del Concejo Deliberante sobre la máquina para la extracción de aceite de oliva.

En la respuesta, fechada el 22 de junio de 2026, el funcionario informó que la máquina marca Pieralisi, modelo Il Molinetto, identificada patrimonialmente con el número 4986, se encuentra en el campo propiedad de Renato Alonso, integrante de la Cooperativa de Trabajo de Pequeños Olivicultores de Coronel Dorrego Limitada.

Además, indicó que la entrega de la máquina se realizó conforme a la ordenanza registrada bajo el número 4.399-23.

Por último, señaló que la máquina se encuentra en buen estado de conservación. (02-06-26).

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