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Realizarán un operativo oftalmológico gratuito en nuestro distrito

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El programa “Ver para Aprender”, de la Fundación Banco Provincia, realizará un operativo oftalmológico gratuito con atención profesional y posterior confección de anteojos en nuestro distrito.

El cronograma de atención comenzará el jueves 30 de julio en Coronel Dorrego, en el Club Independiente – Rancho. Continuará el viernes 31 de julio en El Perdido, en la sede del Club Progreso. La última jornada tendrá lugar el lunes 3 de agosto en Oriente, en la sede del Club Oriente.

Los requisitos para acceder al programa son: ser mayor de 13 años, no tener cobertura social, no contar con diagnóstico de diabetes y no cursar embarazo.

Las inscripciones se recibirán únicamente por WhatsApp al 291-4256633. (30-06-26).

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