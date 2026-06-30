El municipio anunció que pagará este martes los sueldos y el medio aguinaldo con recursos propios

La Municipalidad confirmó que hoy martes 30 de junio estarán acreditados los salarios correspondientes al mes de junio y el medio aguinaldo para la totalidad de los trabajadores municipales.

El pago se realizará con recursos propios, sin solicitar asistencia financiera a la Provincia ni generar deuda para el Municipio.

Desde el Municipio indicaron que el cumplimiento de estas obligaciones es posible gracias a la recaudación de las tasas municipales y a la administración de los recursos.

Asimismo, destacaron el trabajo que realizan diariamente los empleados municipales en las distintas áreas y servicios del distrito. (30-06-26).