Los gremios docentes bonaerenses realizan este martes un paro en medio de una paritaria que sigue empantanada

Los gremios docentes bonaerenses AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA convocaron a un paro provincial para hoy martes 30 de junio, en el marco de un conflicto que comienza a tensionar la relación con el Gobierno de Axel Kicillof por reclamos salariales y condiciones laborales en el sistema educativo.

La medida – que no incluye a los docentes privados de SADOP- se inscribe en el pedido de reapertura urgente de las paritarias docentes – luego de negociaciones infructíferas- y en la exigencia de una actualización salarial que permita recomponer el poder adquisitivo frente al avance de la inflación y el aumento del costo de vida.

En paralelo, los gremios vienen advirtiendo por un incremento de hechos de violencia en establecimientos educativos, con episodios de agresiones de alumnos y también de familiares hacia docentes. Según señalan, esta situación suma tensión al clima escolar y se agrega a los reclamos ya existentes por condiciones laborales y salariales.

Primer paro generalizado en más de seis años de gestión Kicillof

El paro convocado para este martes aparece como la primera medida de alcance mayoritario del sector docente durante la gestión de Axel Kicillof, en un contexto de creciente descontento en las bases sindicales.

La protesta se da además en un escenario de mayor fragmentación gremial, con la participación de sectores disidentes como el denominado SUTEBA Multicolor —vinculado a espacios de izquierda— y la irrupción de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), que vienen ganando presencia en distintas discusiones del sector.

Hasta el momento solo el gremio de FEB – dentro del Frente de Unidad Docente Bonaenense- había realizado un paro en disconformidad con las discusiones salariales.

Aunque exigieron el llamado de la provincia a negociar salarios, los sindicatos reconocieron que existe “un un contexto en el que desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública y ante el grave clima de violencia en todo el país” dijeron.

Reclamos salariales y condiciones de trabajo

Desde los sindicatos remarcan que el eje central del conflicto es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, motivo por el cual exigen la convocatoria inmediata a una nueva instancia de negociación paritaria con una propuesta concreta de recomposición.

A esto se suman reclamos vinculados a la sobrecarga laboral en las escuelas, el desfinanciamiento de la educación técnica y cuestionamientos a distintas reformas en debate dentro del sistema educativo.

También expresan preocupación por la situación del régimen previsional docente y reclaman garantías en el funcionamiento de las prestaciones de IOMA.

El antecedente paritario

El conflicto se enmarca tras la falta de avances en la última reunión de la Comisión Paritaria Docente convocada por el Gobierno provincial, donde participaron autoridades de los ministerios de Trabajo, Economía, la Dirección General de Cultura y Educación, el Banco Provincia y el Instituto de Previsión Social.

En aquella instancia, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) planteó una amplia agenda de reclamos que incluyó la recomposición salarial frente a la inflación, la aplicación del Acuerdo de Resguardo y Reparación ante situaciones de violencia en las escuelas, y demandas vinculadas al Régimen Académico y a la inclusión educativa.

También se expusieron preocupaciones por la reforma previsional, la desconexión digital fuera del horario laboral, el sistema de licencias, el Decreto 900 y la culminación del proceso de titularización en la educación técnica, entre otros puntos.

El FUDB además reclamó avanzar en el Convenio Colectivo de Trabajo y en la modificación de normativas vinculadas a la organización institucional de las escuelas.

En ese encuentro, el Gobierno provincial no presentó una propuesta salarial, aunque sí informó un aumento del 30% en los montos y topes de las asignaciones familiares.

Pese a ello, los gremios insistieron en la necesidad de una recomposición salarial urgente que contemple la pérdida del poder adquisitivo y advirtieron por la falta de definiciones concretas en materia de ingresos. (Infocielo). (30-06-26).