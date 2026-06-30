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La Fonola Rock ofrecerá un recital solidario a beneficio de los Bomberos Voluntarios

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El próximo 8 de agosto se presentará la banda local La Fonola Rock en un evento solidario a beneficio de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.

La organización informó que en los próximos días dará a conocer el lugar, los horarios y el inicio de la venta de entradas. Además, invitó a la comunidad a seguir sus redes sociales para conocer las novedades relacionadas con la propuesta.

Desde la institución agradecieron a quienes hacen posible la realización del evento y convocaron a la comunidad a participar de una noche de música, diversión y solidaridad. También destacaron que el apoyo de los asistentes contribuye a fortalecer el servicio que los Bomberos Voluntarios brindan a la comunidad. (30-06-26).

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