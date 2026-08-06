(Entrevista en LA DORREGO) Lucas González: “Queremos que los jóvenes se sientan seguros y acompañados”

El responsable del Área Municipal de Juventud, Lucas González, explicó los objetivos de la dependencia, destacó la importancia del acompañamiento a los estudiantes y anunció nuevas propuestas destinadas a jóvenes del distrito.

González asumió el cargo este año, a partir de una propuesta del intendente Juan Carlos Chalde. “Lo pensé y dije, ‘¿por qué no?’. Arranqué para adelante, le metí con fuerza y con ganas”, expresó en el programa Ni más ni menos, por LA DORREGO.

Según contó, la intención del jefe comunal fue “darles oportunidades a todos los jóvenes del distrito”. En ese sentido, consideró que su experiencia como profesor de Educación Física y el vínculo previo con adolescentes y jóvenes facilitaron esa tarea.

Uno de los principales ejes del área es el acompañamiento educativo. Los talleres buscan fortalecer conocimientos y reducir las dificultades que aparecen al finalizar la escuela secundaria. “Es necesario reforzarlo para que los chicos se sientan cómodos y seguros cuando llegan a ese nivel educativo, cuando tienen que salir afuera o estudiar acá en Dorrego. Sentirse seguros y acompañados también, porque es un momento muy importante de su vida”, sostuvo.

La propuesta incluye talleres de Matemática, Fisicoquímica y Letras. Este último apunta a mejorar la comprensión de textos y las técnicas de estudio, con un abordaje personalizado según el proyecto académico de cada estudiante. “Cada uno trabaja sobre contenidos vinculados con la carrera que quiere seguir”, explicó.

Consultado sobre las principales dificultades que observa en los jóvenes, respondió: “Yo creo que el interés. Están dispersos porque hay tanta información hoy en día que no saben qué es lo que realmente les interesa. Quizás no saben elegir la información que realmente les puede servir para un futuro”.

También destacó el programa Orientando tu Futuro, destinado a brindar orientación vocacional. Según señaló, ese espacio “le permite autoconocerse y guiarlos de alguna manera por donde están rumbeados, para darle ese empuje”.

Respecto de su función, afirmó que busca convertirse en una referencia para los jóvenes del distrito. “Ser el que pueda escucharlos, el que pueda guiarlos, el que pueda acompañar a los jóvenes de acá del distrito”, resumió.

Los talleres funcionan en la Casa de la Cultura. Matemática se dicta los miércoles y jueves, en turnos de mañana y tarde, mientras que Letras tiene lugar los jueves por la mañana. Los horarios se difunden a través del área de Prensa municipal.

Además, adelantó que el 28 de agosto se realizará la Expo Joven en el Teatro Italiano. “Acercamos a las universidades, a los institutos terciarios y a los centros de formación docente. Los chicos van ahí y les ayuda a conocer, a indagar, a hablar con estudiantes. Está buenísimo”, señaló.

El coordinador también mencionó otras actividades previstas para este año, entre ellas una nueva edición de la Fiesta de la Promo y una celebración por el Día de la Primavera en localidades del distrito, con el objetivo de ampliar las oportunidades para todos los jóvenes.

Por último, recordó que todas las propuestas son gratuitas e invitó a las familias a acercarse. “Que la aprovechen porque, como vos dijiste, es gratuito. Está dictado por especialistas, por profesores que siempre van a dejar lo mejor”, expresó.

Quienes deseen obtener más información pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Humano o a la Casa de la Cultura, donde el equipo atiende todas las mañanas.

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06-08-26