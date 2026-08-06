La Liga de Fútbol analiza crear una comisión de canchas para inspeccionar los campos de juego

El presidente de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego, Diego Bertone, encabezó este martes una nueva reunión del Consejo Directivo, en la que se abordaron distintos temas relacionados con la actividad del fútbol menor y mayor.

Entre los puntos más destacados estuvo la propuesta de conformar una comisión de canchas encargada de evaluar el estado de los escenarios deportivos, especialmente cuando las condiciones climáticas generan dudas sobre la disputa de los encuentros.

La iniciativa contempla que cada distrito cuente con su propia comisión. De esta manera, los delegados de los clubes de Coronel Dorrego serían los responsables de inspeccionar las canchas del distrito, mientras que los representantes de Monte Hermoso harían lo propio en esa ciudad, replicándose el mismo sistema en el resto de las localidades que integran la Liga.

Fútbol Menor

En la reunión se confirmó que el próximo sábado se disputará la primera fecha de la segunda rueda del Torneo de Fútbol Menor, con la siguiente programación:

Progreso vs. San Martín

Independiente C.P. vs. Villa Rosa

Unión Santamarina vs. Divisorio

Club Almaceneros de Dorrego vs. Atlético Monte Hermoso

Independiente C.D. vs. Ferroviario (Predio de calle Aranda)

Porteño vs. Alumni

Atlético Ventana vs. Club de Pelota

Quedará libre Suteryh.

Además, se informó que Atlético Ventana incorporó la categoría Sub 9, mientras que Divisorio dejó de participar en la Sub 10. También, varios clubes presentaron los comodines correspondientes a la categoría Sub 17.

Otro de los anuncios fue el incremento en el valor de la entrada general, que pasará de $5.000 a $6.000, debido al aumento de los aranceles arbitrales.

Fútbol Mayor

Durante el encuentro se dio lectura al acta de resultados e informes arbitrales de la 18.ª fecha, disputada entre el domingo y el lunes pasados.

En cuanto al desarrollo del campeonato, los dirigentes analizaron el ajustado calendario y adelantaron que próximamente se definirán las fechas entre semana que se jugarán durante septiembre. Asimismo, recordaron que durante agosto habrá una jornada adelantada, prevista para el miércoles 19 o, en su defecto, el jueves 20.

La reunión también sirvió para tratar diversos temas internos del Consejo Directivo.

Programación de la 19ª fecha

La próxima jornada se disputará el domingo, con los horarios habituales: Sub 25 desde las 13 y Primera División a las 15.

S.U.P.A. vs. Independiente C.D. (Cancha de Progreso de El Perdido)

Suteryh vs. Ferroviario

Divisorio vs. San Martín

Club de Pelota vs. Progreso

Esperanza vs. Porteño

Villa Rosa vs. Atlético Monte Hermoso

Alumni vs. Independiente C.P.

Atlético Ventana vs. Club Almaceneros de Dorrego. (06-08-26).