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Suteryh le ganó a Independiente en Dorrego

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Suteryh logró esta noche una valiosa victoria sobre Independiente de Dorrego en nuestra ciudad en el partido que cerró la 18va. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70 Aniversario del Club Villa Rosa.

Nicolás La Petra abrió la cuenta para el local.a los 32 minutos del primer tiempo y lo igualó  Emanuel Benítez a los 41.

En el complemento, a los 20 minutos, nuevamente La Petra puso en ventaja al rojo, pero Iván Baglietti, a los 40 y 44, el segundo de penal, le dio el triunfo al Sute..

Con este resultado, Suteryh llegó a los 37 puntos y tiene pendiente de resolución el partido frente a Progreso, mientras que Independiente quedó en 33  (Foto captura de pantalla Instagram Juan José Hurst) (03-08-26).

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