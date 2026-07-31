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Baltasar Rodríguez no concentra en Racing, podría irse y ya apuntó al posible reemplazante

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En medio de la avanzada negociación con Vasco da Gama por la venta de Santiago Sosa, Racing podría perder otro mediocampista en este mercado de pases y es el montehermoseño Baltasar Rodríguez, quien no concentrará para jugar con Tigre este sábado por la fecha 3 del torneo Clausura.

Sin bien por el momento la institución de Avellaneda no recibió una oferta concreta, las partes no ven con malos ojos la posibilidad de una cesión a préstamo. Hace unos días, Baltasar Rodríguez renovó su contrato por dos temporadas.

Baltasar no formó parte de la convocatoria ante Defensa y Justicia por una sobrecarga, en el que fue del debut de Juan Pablo Vojvoda, mientras que después se quedó en el banco frente a Gimnasia en el inicio del torneo Clausura y jugó un cuarto de hora con Rosario Central.

En el pasado mercado de pases se mencionó la chance de una posible compra del Inter Miami, club en el que estuvo a préstamo y que no terminó haciendo uso de la opción; se quedó en Racing y tuvo algunos partidos buenos con Gustavo Costas, pero no logró continuidad.

Racing contrató en la mitad de la cancha a Matías Kranevitter y Ulises Ortegoza, el juvenil Alejo Tello se ganó un lugar importante en la consideración y Matko Miljevic fue de los mejores en este inicio del semestre. Con Matías Zaracho como otra alternativa y Adrián Toto Fernández recuperándose de una lesión, Baltasar Rodríguez parece haber perdido terreno y de ahí la posibilidad de una cesión.

Racing hoy está retirado del mercado y solamente reemplazará a aquellos jugadores que se pueden ir, como es el caso de Santiago Sosa y esta posible ida de Baltasar Rodríguez.

Por el mediocampista surgido en Tita la Academia ya tiene en carpeta el jugador que iría a buscar y es Gastón Lodico, quien tuvo ofertas para irse de Instituto pero por ahora sigue en el equipo cordobés.

Lodico tendría una promesa de venta en este mercado y gusta en Racing, pero todo dependerá de lo que suceda con Baltasar, quien tendrá que irse al exterior para que la Academia sume un cupo debido a que ya cerró el mercado en Argentina. (Fuente TYC Sports). (31-07-26).

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