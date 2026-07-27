Progreso cuestionó el arbitraje de Ariel Turcuman tras la suspensión del partido ante Suteryh

El Club Progreso de El Perdido difundió un comunicado en el que expresó su “profundo malestar” por el arbitraje de Ariel Turcuman durante el encuentro frente a Suteryh, correspondiente a la 17ª fecha de la Liga de Coronel Dorrego, que fue suspendido a los 43 minutos del primer tiempo cuando ambos equipos igualaban 1 a 1.

En el partido, Progreso sufrió las expulsiones de Benjamín Farret, Leonel Gómez y Bruno Gaitán, mientras que en Suteryh fue expulsado Alan Casaretto. Posteriormente, el árbitro resolvió suspender el encuentro tras denunciar una agresión por parte del entrenador Gustavo Reyes y del ayudante de campo David Alonso. La definición del caso quedó a cargo del Tribunal de Penas de la Liga.

En el comunicado, la institución sostuvo que las decisiones adoptadas por la terna arbitral fueron determinantes en el desarrollo del encuentro y que generaron un evidente perjuicio deportivo para el club. Además, afirmó que las tres expulsiones sufridas por su equipo provocaron un contexto de tensión e impotencia, al considerar que los fallos fueron desacertados y carentes de un criterio uniforme.

Asimismo, Progreso señaló que los acontecimientos registrados sobre el final del partido fueron consecuencia del clima generado durante el desarrollo del juego. En ese sentido, aclaró que no avala ningún tipo de violencia y que entiende que esas situaciones no son las deseadas, aunque consideró fundamental que lo ocurrido sea evaluado en su contexto.

La entidad también manifestó la necesidad de visibilizar lo sucedido y sostuvo que el fútbol merece arbitrajes responsables, imparciales y acordes a la competencia, para que los protagonistas sean los jugadores y el juego.

Por último, el club expresó su expectativa de que las autoridades correspondientes analicen lo sucedido y adopten las medidas que consideren pertinentes para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Además, reafirmó su compromiso de competir con respeto, defender los valores del deporte y representar a la institución con seriedad y pasión. (27-07-26).