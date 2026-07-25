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Pasó la fiebre mundialista y este domingo vuelve nuestro fútbol

Tras el parate por la final del Mundial, este domingo se reanudará el Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa con la 17ma fecha.

La programación comenzará a las 15, con estos partidos:

Divisorio – Ferroviario

San Martín – Independiente de Dorrego

Suteryh – Progreso

S.U.P.A. – Porteño

Club de Pelota – Atlético Monte Hermso

Esperanza – Independiente de Pringles

Villa Rosa – Almaceneros

Alumni – Atlético Ventana

POSICIONES: Atlético MH, 45 puntos; Ferroviario, 40; SUPA, 36; Suteryh, 34; Independiente de Dorrego, 30; Porteño, 28; Ventana, 23; Alumni, 22; Independiente de Pringles, Almaceneros y Villa Rosa, 20; Progreso, 18; San Martín, 16; Esperanza, 9; Divisorio, 5; Pelota, 1. (25-07-26).