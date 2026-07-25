Deportes
Pasó la fiebre mundialista y este domingo vuelve nuestro fútbol
Tras el parate por la final del Mundial, este domingo se reanudará el Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa con la 17ma fecha.
La programación comenzará a las 15, con estos partidos:
Divisorio – Ferroviario
San Martín – Independiente de Dorrego
Suteryh – Progreso
S.U.P.A. – Porteño
Club de Pelota – Atlético Monte Hermso
Esperanza – Independiente de Pringles
Villa Rosa – Almaceneros
Alumni – Atlético Ventana
POSICIONES: Atlético MH, 45 puntos; Ferroviario, 40; SUPA, 36; Suteryh, 34; Independiente de Dorrego, 30; Porteño, 28; Ventana, 23; Alumni, 22; Independiente de Pringles, Almaceneros y Villa Rosa, 20; Progreso, 18; San Martín, 16; Esperanza, 9; Divisorio, 5; Pelota, 1. (25-07-26).