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El dorreguense Manuel Blázquez Di Croce es presidente de la Juventud de Cooperar

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Manuel junto a Ariel Guarco Presidente de Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional.

Manuel Blazquez Di Croce asumió la presidencia del Comité de Juventud de Cooperar.

Fue en el marco de la Asamblea General de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) que tuvo lugar en CABA.

Además, el dorreguense fue nombrado por cuarta vez consecutiva como consejero suplente del Consejo de Administración de Cooperar, en representación del Comité de Juventud.

La Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) que nuclea y representa al movimiento cooperativo argentino y reúne a federaciones cooperativas de distintos sectores de la economía, promueve el desarrollo del cooperativismo, la integración entre entidades y la defensa de los valores y principios cooperativos. (24-07-26).

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