La Región

Un hombre murió por el incendio de una casa en Mayor Buratovich

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Un hombre de 44 años murió durante un incendio registrado alrededor de las 5.30 del jueves en una vivienda de la calle San Martín, en la localidad de Mayor Buratovich.

El fuego afectó una habitación ubicada en la parte trasera del inmueble. Una vez finalizadas las tareas de extinción, los Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires encontraron el cuerpo sin vida y calcinado de la víctima sobre una cama.

De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, el incendio se habría originado de manera accidental por un desperfecto eléctrico en una caja de tomacorriente.

Las llamas se propagaron posteriormente hacia la ropa de cama y distintas prendas de vestir que se encontraban dentro de la habitación.

Durante la tarde del mismo jueves se realizó la autopsia. El estudio determinó como causa inmediata de la muerte una insuficiencia respiratoria aguda, provocada por un edema en la vía aérea, y estableció como causa básica la carbonización derivada del incendio.

La causa fue caratulada como averiguación causal de muerte. En el lugar trabajó personal de Policía Científica de Bahía Blanca y tomó intervención la Ayudantía Fiscal de Villarino. (La Brújula 24). (24-07-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La Junta Vecinal de Marisol convoca a una reunión abierta de la comunidad

La Cámara de Diputados bonaerense destinará $300 millones para asistir a comercios de Bahía Blanca

Un estudiante del CEPT 35 de Aparicio impulsa una encuesta para desarrollar una plataforma digital de gestión agropecuaria

Este sábado, trekking fotográfico en Marisol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior