Un hombre murió por el incendio de una casa en Mayor Buratovich

Un hombre de 44 años murió durante un incendio registrado alrededor de las 5.30 del jueves en una vivienda de la calle San Martín, en la localidad de Mayor Buratovich.

El fuego afectó una habitación ubicada en la parte trasera del inmueble. Una vez finalizadas las tareas de extinción, los Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires encontraron el cuerpo sin vida y calcinado de la víctima sobre una cama.

De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, el incendio se habría originado de manera accidental por un desperfecto eléctrico en una caja de tomacorriente.

Las llamas se propagaron posteriormente hacia la ropa de cama y distintas prendas de vestir que se encontraban dentro de la habitación.

Durante la tarde del mismo jueves se realizó la autopsia. El estudio determinó como causa inmediata de la muerte una insuficiencia respiratoria aguda, provocada por un edema en la vía aérea, y estableció como causa básica la carbonización derivada del incendio.

La causa fue caratulada como averiguación causal de muerte. En el lugar trabajó personal de Policía Científica de Bahía Blanca y tomó intervención la Ayudantía Fiscal de Villarino. (La Brújula 24). (24-07-26).