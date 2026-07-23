La Cámara de Diputados bonaerense destinará $300 millones para asistir a comercios de Bahía Blanca

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires destinará un fondo extraordinario de 300 millones de pesos para asistir a comerciantes de Bahía Blanca afectados por la caída de la actividad económica y las situaciones excepcionales que atravesó la ciudad en los últimos meses. La ayuda será canalizada mediante la Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, con el acompañamiento del Municipio.

El anuncio fue realizado por el intendente Federico Susbielles junto al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, en un acto del que también participaron la diputada provincial Maite Alvado, el presidente de la Cámara de Comercio, Facundo Borri, y el gerente general de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, Juan Carlos Starobinsky.

La iniciativa surgió tras el encuentro que autoridades municipales, legisladores y representantes del sector comercial mantuvieron hace poco más de un mes en el Teatro Don Bosco, donde los comerciantes expusieron el impacto de la retracción del consumo, el aumento de los costos y las dificultades generadas por los distintos acontecimientos que afectaron a la ciudad.

En ese marco, Dichiara señaló que la asistencia busca dar una respuesta a una situación particular que atraviesa Bahía Blanca. “Escuchamos la situación difícil que atraviesa el comercio bahiense y era importante generar una ayuda económica a través de la Cámara de Diputados”, sostuvo, y remarcó que la ciudad requirió una respuesta especial por las circunstancias extraordinarias que enfrentó.

Cómo acceder al subsidio

Los recursos serán administrados por la Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, que abrirán una inscripción para que los interesados presenten la documentación necesaria. La asignación de los subsidios se realizará mediante un índice de vulnerabilidad financiera que contemplará, entre otros aspectos, el nivel de facturación de cada comercio y la deuda que mantenga con el Municipio.

Según estimó Starobinsky, el programa podría alcanzar inicialmente a unos 300 comercios, aunque el objetivo es ampliar el alcance de la asistencia a la mayor cantidad posible de establecimientos que cumplan con los requisitos.

Desde el Municipio indicaron que las oficinas de atención al público colaborarán en la recepción de las solicitudes y en la implementación del mecanismo de asistencia, de manera similar a la utilizada para distribuir aportes luego de la catástrofe que afectó a la ciudad.

Durante la presentación también se aclaró que, hasta el momento, el Senado bonaerense no confirmó un aporte económico para ampliar el fondo, pese a que esa posibilidad había sido planteada durante las primeras conversaciones. En ese sentido, Susbielles indicó que el senador Marcelo Feliú continúa realizando gestiones ante la Cámara alta para sumar nuevos recursos, aunque por ahora la asistencia confirmada corresponde únicamente a los 300 millones de pesos aportados por la Cámara de Diputados.

Además del fondo extraordinario, el jefe comunal confirmó que el Ejecutivo enviará al Concejo Deliberante un proyecto para establecer una moratoria destinada a comercios con una facturación de hasta 35 millones de pesos durante los primeros tres meses del período analizado. La iniciativa podría beneficiar a más de 7.000 establecimientos, de los cuales alrededor de 4.500 mantienen actualmente deudas municipales, y el objetivo es que sea tratada en la próxima sesión del cuerpo deliberativo. (23-07-26).