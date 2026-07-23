(Con audio) En el Día del Payador, la evocación de Fabián Barda a Luis Acosta García

Hoy, 23 de julio, se conmemora el Día del Payador. Sin dudas, Luis Acosta García fue un ícono del teatro, la música y la repentización.

El 22 de diciembre de 2017, en La Historia local de la semana, por LA DORREGO, Fabián Enzo Barda recordó -en el día de un nuevo aniversario del nacimiento de Acosta García- su temprana partida de Coronel Dorrego, sus constantes y esporádicos regresos, su relación con Leoncio Aldea y José Pedroni; el momento de mayor auge durante los años ’20 en la ciudad de Buenos Aires, y ese tenaz peregrinaje de su canto con fundamento por los amplios caminos de la llanura, hasta el fin de su vida, a los 38 años, en Rosario, son abordados en esta entrega.

Para más detalles, revivir el audio:

23-07-26