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Chalde dispuso un aumento del 10% para los empleados municipales en dos partes y la planta política no recibirá la primera suba

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El intendente Juan Chalde envió una nota al Concejo Deliberante para informar la decisión de otorgar un incremento salarial del 10% al personal municipal.

Según indicó, el aumento se aplicará en dos tramos. El primero será del 5% a partir de julio para todo el personal, con excepción de la planta política. El 5% restante regirá desde agosto e incluirá a la planta política.

En la nota, el jefe comunal señaló que la decisión cuenta con el respaldo de todo su gabinete y solicitó al cuerpo deliberativo evaluar la posibilidad de acompañar la misma medida. (22-07-26).

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