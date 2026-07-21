(Entrevista en LA DORREGO) Cabaña Don Nicolás participa por primera vez en la Exposición Rural de Palermo

Nicolás Colantonio, titular de la cabaña Don Nicolás, participa por primera vez en la Exposición Rural de Palermo con un ejemplar Angus colorado. En diálogo con LA DORREGO, expresó la importancia que tiene para él formar parte de la muestra y destacó el nivel de los animales presentes.

“Es infernal la cantidad y la calidad. Estamos en la elite de la ganadería argentina. Está lo mejor de lo mejor y de todas las razas. Es impresionante la calidad que hay de hacienda”, dijo.

Colantonio aclaró que, si bien ya asistió en cuatro o cinco oportunidades a las exposiciones Angus de Otoño que se realizan en Palermo, esta representa su primera experiencia en la tradicional actividad organizada por la Sociedad Rural Argentina.

El productor consideró que el solo hecho de participar ya constituye un logro. “Debutar, poder venir ya con animales acá, al nivel que hay, es un logro grande. Después veremos la jura, que es lo que dictamina, pero el poder estar y participar nomás ya es algo fantástico”, señaló.

La cabaña llevó un toro colorado de la categoría Junior de marzo. La jura de los machos para esa categoría tendrá lugar el viernes por la mañana.

Al explicar la elección del ejemplar, Colantonio indicó que siempre se busca presentar el mejor animal disponible en el establecimiento. En este caso, recordó que el toro obtuvo un segundo premio en la Exposición Angus de Otoño y recibió muy buenos comentarios tanto del jurado como de otros criadores.

“Eso nos hizo hacer el esfuerzo para poder presentarlo en Palermo este año”, sostuvo.

Sobre las virtudes del animal, señaló que se destacó por su clase, su color cereza fuerte, la estructura, el largo, el ancho, el buen arco de costilla, el segundo cuarto y las características raciales. “Tiene muchas condiciones para poder competir y después ver hasta dónde puede llegar”, destacó.

Respecto del predio de Palermo, destacó que cada edición incorpora novedades. “Siempre hay cosas nuevas. En líneas generales siempre tenés tecnología de punta para mostrar. En maquinaria, en los patios de comida, todos los años encontrás algo distinto”, comentó.

Colantonio también mencionó a quienes lo acompañan en esta experiencia. Indicó que viajó junto a su hijo Santiago, mientras que Facundo Barrios quedó a cargo de la atención de los animales en Palermo. Además, confirmó la llegada de Jero Rivera, responsable de la preparación de los ejemplares en el campo.

Por último, explicó que las cabañas La Reserva y 23 de Noviembre no presentan animales este año porque Mariano Castro y Agustín Aldazábal, respectivamente, cumplen funciones junto al jurado de Angus. Mariano actúa como secretario del jurado y Agustín como ayudante.

Para Colantonio, esa designación confirma el reconocimiento que tiene Coronel Dorrego dentro de la actividad ganadera. “Es ratificar lo bien que se están haciendo las cosas en el distrito”, concluyó.

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21-07-26