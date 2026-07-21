Solicitan que el gobierno municipal evalúe instalar luminarias en un sector del Parque de la Democracia

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que solicita al Departamento Ejecutivo evaluar la posibilidad de colocar luminarias en un sector del Parque de la Democracia, ubicado entre calle Los Eucaliptus y la calle interna paralela a las vías del ferrocarril, en dirección al acceso al campo de doma.

La iniciativa fue presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical y expuesta en el recinto por la concejala Romina Rozas, quien fundamentó la necesidad de mejorar la iluminación en un espacio utilizado por vecinos para actividades deportivas y recreativas.

En los fundamentos del proyecto se señala que el Parque de la Democracia “constituye un espacio de encuentro, recreación y esparcimiento para vecinos y vecinas de nuestra ciudad” y que el sector comprendido entre calle Los Eucaliptus y la calle interna paralela a las vías del ferrocarril “es sumamente utilizado en horario nocturno para realizar un recorrido deportivo o de esparcimiento”.

Además, el texto destaca que “un grupo de vecinos ha solicitado expresamente la colocación de luminarias en dicho sector”, que la falta de iluminación “limita el uso del parque en horarios vespertinos, especialmente en época estival, dificultando la realización de actividades deportivas y recreativas”, y que una iluminación adecuada “contribuirá al desarrollo de actividades deportivas durante las horas de la tarde y la noche, promoviendo un estilo de vida activo entre los ciudadanos”.

Durante su intervención, Rozas explicó que el proyecto solicita al Ejecutivo “evalúe la posibilidad de dar iluminación al sector comprendido en el Parque de la Democracia, en la calle Los Eucaliptus y la calle Interna, que no tiene una denominación, es paralela a las vías del ferrocarril”.

La edil agregó que en ese lugar “se forma ese triangulito que habitualmente recorren muchos deportistas, personas que van a caminar, a realizar actividades de esparcimiento en nuestro Parque de la Democracia, que es muy cercano al acceso al campo de doma”.

También señaló que “actualmente cuenta con una iluminación que es bastante potente al ingreso de esa calle, pero que sí realmente en horarios de la noche, cuando te vas acercando al ingreso al campo de doma, está muy oscuro y sobre todo en época de invierno, que los días son más cortos, eso dificulta la posibilidad de hacer ese recorrido y que sea con seguridad y que esté el lugar iluminado”.

Finalmente, expresó: “Simplemente es un proyecto de resolución sugiriéndole esto al Departamento Ejecutivo y ojalá que en algún momento lo podamos ver realizado”.

En representación del bloque de Fuerza Patria, el concejal Gustavo Brusa adelantó el acompañamiento de su bancada y recordó antecedentes sobre la temática.

Brusa indicó que “también en sesiones del año pasado y este año, la conformación actual y la conformación anterior de nuestro bloque, se han presentado algunos proyectos de resolución tratándole de pedir al Departamento Ejecutivo que evalúe la posibilidad de dotar de mayor iluminación en algunas calles internas del Parque Democracia, ex vivero municipal, como así también desde el Concejo Deliberante se ha solicitado dotar de mayor iluminación en la pista de atletismo que está en el interior del vivero parque municipal”.

“Creemos que es muy conveniente y ojalá que se pueda dar, fundamentalmente para que sea al beneficio de los vecinos y vecinas que en horarios nocturnos concurren al vivero municipal”, dijo Brusa.

A continuación, Rozas destacó el acompañamiento de su bloque a este tipo de iniciativas: “Cada vez que se hace una presentación de cualquiera de los bloques de la oposición pidiendo mejoras en iluminación o en cualquier servicio que se pueda brindar a la comunidad y que entendemos que es necesario, también acompañamos desde este bloque esos pedidos y esas solicitudes”, expresó.

Asimismo, agregó: “Entendemos que es el trabajo que tenemos que hacer desde estas bancas, seguir solicitándolo y, por supuesto, cuando el pedido es coherente, acompañar cada una de las solicitudes, no importa del bloque que venga, sino simplemente es para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Por su parte, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) también confirmó el respaldo de su bloque al proyecto al manifestar: “Creemos que todo lo que sea beneficioso y que sea para mejorar la calidad de los vecinos, vamos a estar acompañando”. (21-07-26).