Impulsarán en Dorrego campañas de información sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza impulsada por el bloque de la Unión Cívica Radical para promover campañas de difusión, concientización y sensibilización sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH/TDA), además de establecer una jornada municipal de reflexión en torno al 28 de julio de cada año.

El presidente del bloque de la UCR, Casiano Gutiérrez, explicó que la iniciativa busca acompañar la legislación vigente y fortalecer el acceso a la información sobre esta condición.

“Este proyecto que traemos, por un lado, va en búsqueda de estar en línea con algo instituido por ley a nivel nacional y a nivel provincial, con el día del 28 de julio, para concientizar sobre el trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad”, expresó.

El proyecto señala que la ordenanza tiene como finalidad promover instancias de información, concientización, sensibilización y reflexión sobre el TDAH. También destaca que la Ley Provincial de Concientización, Sensibilización e Información sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad establece el 28 de julio como jornada destinada a promover el conocimiento público sobre esta condición.

En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que el TDAH puede presentarse en niños, adolescentes y adultos e impactar en distintos aspectos de la vida cotidiana, educativa, familiar, social y laboral. Además, advierte que el desconocimiento, los prejuicios y la falta de información generan estigmatización, diagnósticos tardíos, dificultades de acompañamiento y barreras para la inclusión.

También plantea la necesidad de promover una mirada comunitaria basada en la empatía, la comprensión y el respeto, además de impulsar campañas de difusión y jornadas de reflexión con información clara, responsable y accesible.

“Creemos que tiene la importancia suficiente y que tenemos el objetivo con este proyecto de promover la información, la concientización y la sensibilización sobre esta condición”, dijo.

“Hoy, tal vez a raíz de que hay mayores mecanismos de diagnóstico más información, es algo que estadísticamente ha aumentado a nivel país y a nivel mundial las personas que tienen esta condición de TDA y TDAH”, amplió.

“Creo que es responsabilidad de toda la comunidad tener una información concreta sobre esta medida para evitar etiquetas, para favorecer a la inclusión, para favorecer el tratamiento y para ayudar entre todos de que cada persona que tiene esta condición pueda ser un artífice totalmente funcional dentro de la sociedad y pueda potenciar sus habilidades como persona”, reflexionó.

El proyecto deja a criterio del Departamento Ejecutivo la autoridad de aplicación y prevé la posibilidad de articular acciones con instituciones educativas, entidades intermedias, profesionales, familias y organizaciones vinculadas con la temática.

Las campañas podrán realizarse mediante material gráfico, publicaciones digitales, espacios radiales, charlas, distribución de material informativo y otras herramientas de difusión que determine la autoridad de aplicación.

Entre los objetivos establecidos figuran promover información clara y accesible sobre el TDAH, favorecer la detección temprana y el acompañamiento adecuado, contribuir a la eliminación de prejuicios y falsas creencias, fortalecer una mirada inclusiva en los ámbitos educativo, familiar, social y comunitario, y acompañar a familias, equipos de salud e instituciones.

Antes de la votación, Gutiérrez agradeció el tratamiento consensuado de la iniciativa: “Hemos tenido la amabilidad de los dos bloques de la oposición en tratarlo sobre tablas por la cercanía a la fecha. Así que les vuelvo a agradecer por este trabajo en conjunto”.

Además, agregó: “Creo que estas cosas son lo primero que tienen que hacer es estar por sobre todo el resto de las diferencias y poder trabajarlas en conjunto”.

Sobre el cierre de su intervención, el edil volvió a destacar la importancia del acompañamiento a quienes conviven con esta condición: “Afecta tanto a niños como a adolescentes, como a adultos y realmente muchas veces le cambia la vida a esa persona según como sea contenida”.

En representación del bloque de Unión por la Patria, la concejala Mercedes Gagna anticipó el acompañamiento de su bancada y coincidió “con las palabras del concejal Gutiérrez y, lamentablemente, creo que es una problemática que viene creciendo dentro de nuestra sociedad”.

“No sólo como dijo recién el concejal Gutiérrez por un mayor diagnóstico, sino creemos que realmente están apareciendo todos estos trastornos con mayor frecuencia en nuestra sociedad y es algo que también nos tenemos que plantear y preocupar como sociedad qué está pasando que cada vez tenemos mayores problemáticas de este aspecto”, agregó.

“Desde este bloque por supuesto que vamos a acompañar y esperemos que esto sea un granito de arena para no solucionar, pero sí por lo menos poder acompañar a aquellas familias que están viviendo estas situaciones”, completó.

Por su parte, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) también confirmó el respaldo de su bloque al considerar que la iniciativa sirve para “visibilizar y acompañar estos trastornos”. (21-07-26).