“El productor quiere invertir”, dijo Daniel Civardi tras un nuevo remate

El consignatario de hacienda local Daniel Civardi realizó un balance positivo del remate que encabezó el jueves junto a su colega bahiense Daniel Blanco. Destacó la firmeza del mercado, la mejora de los valores en todas las categorías y el interés de frigoríficos y compradores por la hacienda.

“Creo que está habiendo un cambiecito, seguramente chiquito. En el último remate vendimos los novillos a 4.200 pesos y hoy llegaron hasta 4.670 pesos. Vendimos vaquillonas por más de 5.000 pesos y una vaquillona pesada, casi una vaca nueva, cerca de los 4.000 pesos, cuando los valores normales eran de 3.100 a 3.300 pesos”, señaló en declaraciones al periodista agropecuario Carlos Bodanza para Campo Total.

También remarcó la mejora registrada en la vaca para faena.

“Han venido frigoríficos que se llevaron toda esa vaca que le falta un poco. Esa categoría había que venderla en 2.300, 2.400 o 2.500 pesos y hoy muchísimas se vendieron entre 2.800 y 2.900 pesos”, afirmó.

En cuanto a la invernada, Civardi sostuvo que la demanda volvió a marcar el ritmo de las operaciones.

“Nos encontramos con mucha gente buscando hacienda. Los machos hicieron entre 6.500 y 6.700 pesos y las hembras tuvieron una puja tremenda porque había muchos compradores. Algunas muy livianitas llegaron a 6.000 pesos y muchas se vendieron entre 5.700 y 5.800 pesos”, indicó.

También destacó los valores alcanzados por la hacienda de calidad superior: “Una vaca con garantía premium, una vaquillona de primera parición excelente, hizo 2.350.000 pesos. Creo que vamos bien. Algo está pasando. Muchos frigoríficos están buscando la vaca y muchas empresas grandes buscan la vaquillona grande y el novillo grande de invernada. Es bueno saber que uno está en un mercado donde hay gente que busca lo que uno tiene para vender. Venimos de tantos años de andar con las vacas y tener algo para vender que nadie compraba. La verdad, tenemos que festejar este momento”.

Consultado sobre las causas de la recuperación, relacionó el escenario con una menor oferta y un cambio en la demanda: “No solamente hubo menos vacas, tampoco hubo vaca flaca. Las que compraron los frigoríficos pesaban entre 400 y 430 kilos y, si multiplicamos por casi 3.000 pesos, estamos hablando de animales que hicieron entre 1.200.000 y 1.300.000 pesos. Me parece que estamos ante el principio de cambios, no grandes cambios, pero con Daniel Blanco estamos agradecidos a tanta gente que nos tiene como una opción”.

El remate reunió cerca de 2.500 animales, una cifra que Civardi valoró especialmente: “Para un pueblo que tuvo tantos años sin hacer remates, que hoy pasen estas cosas hasta nos asombra. Gracias a cada uno de los productores”, expresó.

De cara a la próxima temporada de reproductores, el consignatario consideró que el contexto también resulta alentador: “Ayer estaba en la Sociedad Rural mientras era el encierre y veía que estaban cortando el pasto. Pensar que en julio estamos cortando el pasto, esto no lo hemos visto nunca. Hoy tuvimos 70 toros al kilo en un remate, algo que nunca habíamos tenido como consignatarios. Ojalá podamos vender bien entre 70 y 90 toros”.

Por último, vinculó el buen momento del mercado con una mayor predisposición de los productores a invertir: “Estamos más animados. Vemos que el productor quiere invertir. Recién apareció una vaquillona con garantía de preñez y enseguida hubo varios hablando de más de 3 millones de pesos. Hace muy poquito tiempo llorábamos todos por la sequía y hoy la ganadería nos devuelve cosas. Vendimos vaquillonas en 5 millones de pesos. Si hacemos la cuenta, hablamos de una vaca de unos 3.000 dólares, un número que no conocíamos. Están apareciendo indicios de que vamos por un muy buen camino”. (18-07-26).