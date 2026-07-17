La Dirección de Deportes realizará una clase abierta de yoga infantil

La Dirección de Deportes llevará a cabo una clase abierta de yoga infantil el próximo martes 21 de julio en el Polideportivo Municipal.

La actividad comenzará a las 15 y estará destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años. La participación será gratuita y estará a cargo de la instructora Patricia Álvarez.

Durante la jornada se realizarán ejercicios, juegos, movimientos, técnicas de respiración y actividades de relajación adaptadas a la edad de los participantes.

Quienes deseen asistir deberán llevar una colchoneta o una manta.

La propuesta forma parte de las actividades organizadas por la Dirección de Deportes durante el receso invernal. (17-07-26).