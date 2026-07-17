Con la vaca como bandera, Dorrego volvió a mostrar un mercado firme

Es cierto, ya no están las cantidades de principio de año y los tactos quedaron atrás. Pero lo cierto es que hoy, en Dorrego, todos levantaron la mano por la vaca: la gorda, la “manufa”, la de negocio, la de China y, la mejor de todas, la de cría, esa que siempre llena de esperanza. Así se vivió un nuevo remate de la firma Daniel Civardi y Daniel Blanco, en la siempre impecable Sociedad Rural de Coronel Dorrego.

El mercado comenzó con unas vaquillonas livianas que volvieron a mostrar valores de consumo por encima de los $5.100, una señal que también refleja la necesidad de reposición. Pero cuando llegó el turno de la vaca, hizo la diferencia. Primero la gorda y, sobre todo, la de mostrador, con ejemplares que alcanzaron casi $1.900.000 o un promedio de $3.174 por kilo. Luego apareció el resto de la oferta —sin vacas de descarte extremo—, con valores que coquetearon permanentemente con los $3.000, muchas operaciones en torno a los $2.900 y un promedio de $2.700 que explica el buen momento de la categoría. El toro tampoco se quedó atrás y llegó a los $3.500 por kilo.

El cambio de categoría encontró al ternero como uno de los grandes protagonistas. En lotes de alrededor de 200 kilos se pagaron hasta $6.700 por kilo, con varios conjuntos por encima de los $6.500 y un promedio de referencia de $6.600.

La ternera también empujó con fuerza, con numerosos lotes que rondaron los $6.000 por kilo. Una vez más, la calidad del ganado de estos pagos quedó reflejada en cada una de las categorías.

Y si faltaba un cierre a la altura del remate, llegó con unas vaquillonas muy bien presentadas, de buena estructura, kilaje y edad, que alcanzaron los $3.250.000, demostrando una vez más que lo bueno se paga.

Fue un muy buen remate, acompañado por un invierno climático excepcional, con casi 90 remitentes y la certeza de que la primavera traerá buenas perspectivas para la ganadería de la región.

Estos fueron los valores:

Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco

Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego

Total Gordo, Invernada y Cria: 1565

Martillo: Daniel Blanco

Plazos: 30, 45 y 60 dias

Fuentes: Carlos Bodanza – Marisa Fernández

Infosudoeste – Entre Surcos y Corrales – Campo Total – Origen Rural

16-07-26