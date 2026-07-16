La ciudad

Presentarán la comedia “Ella y Yo” a beneficio de los bomberos de nuestra ciudad

La propuesta se llevará a cabo el jueves 23 de julio, a las 20,30, en el Teatro Español. Lo recaudado se destinará al sostenimiento y crecimiento del cuartel.

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Bomberos Voluntarios de nuestra cuidad difundió una invitación para participar de la función de la comedia “Ella y Yo”, una propuesta destinada a recaudar fondos para la institución.

La función tendrá lugar el jueves 23 de julio, a las 20,30, en el Teatro Español.

El bono contribución tiene un valor de 5.000 pesos. Las personas interesadas pueden reservar sus entradas al 2921 49-4623.

Desde la institución informaron que todo lo recaudado se destinará al sostenimiento y crecimiento de su cuartel. (16-07-26).

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