La ciudad
Presentarán la comedia “Ella y Yo” a beneficio de los bomberos de nuestra ciudad
La propuesta se llevará a cabo el jueves 23 de julio, a las 20,30, en el Teatro Español. Lo recaudado se destinará al sostenimiento y crecimiento del cuartel.
Bomberos Voluntarios de nuestra cuidad difundió una invitación para participar de la función de la comedia “Ella y Yo”, una propuesta destinada a recaudar fondos para la institución.
La función tendrá lugar el jueves 23 de julio, a las 20,30, en el Teatro Español.
El bono contribución tiene un valor de 5.000 pesos. Las personas interesadas pueden reservar sus entradas al 2921 49-4623.
Desde la institución informaron que todo lo recaudado se destinará al sostenimiento y crecimiento de su cuartel. (16-07-26).