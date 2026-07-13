“Hecho en Dorrego”: el municipio contará con un sello para identificar y promocionar productos del distrito

El Concejo Deliberante trató y aprobó el proyecto de ordenanza que crea el distintivo oficial “Hecho en Dorrego”, una herramienta destinada a identificar, distinguir y promover los productos elaborados y/o fabricados dentro del distrito.

La iniciativa parte de la necesidad de fomentar y visibilizar el trabajo de emprendedores, productores e industrias radicadas en el partido de Coronel Dorrego. Entre sus fundamentos, el proyecto señala que en el distrito existen diversas actividades productivas vinculadas a la elaboración y fabricación de productos locales, que generan empleo, valor agregado y movimiento económico.

También destaca que numerosos productores y emprendedores elaboran alimentos, conservas, productos regionales, industriales y tecnológicos que representan el trabajo y la capacidad productiva dorreguense, y sostiene que resulta importante contar con herramientas institucionales que permitan fortalecer la identidad local y el sentido de pertenencia.

La ordenanza establece la creación del distintivo oficial “Hecho en Dorrego” y aprueba su diseño gráfico como anexo de la norma. Además, podrán utilizarlo las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades productivas dentro del partido y cumplan con los requisitos que establezca la reglamentación.

La normativa también crea el Registro Municipal “Hecho en Dorrego”, de inscripción voluntaria para productores, emprendedores, industrias y demás actores productivos que soliciten utilizar el distintivo.

Entre sus alcances, la ordenanza prevé acciones de promoción, difusión y comercialización de productos locales. Asimismo, faculta al municipio a promover la participación de los adherentes en ferias, exposiciones, fiestas populares, eventos turísticos, rondas de negocios y encuentros productivos de carácter local, regional, provincial y nacional, con la posibilidad de disponer espacios y stands institucionales para la promoción de los productos elaborados y/o fabricados en el distrito.

La Dirección de Producción y Turismo, o el área que la reemplace en el futuro, actuará como autoridad de aplicación. Tendrá a su cargo la reglamentación de las condiciones de otorgamiento, utilización y permanencia del distintivo, además de la posibilidad de establecer categorías y modalidades específicas de identificación. También podrá impulsar acciones administrativas y legales para la protección institucional de la marca y suspender o revocar su autorización en caso de uso indebido.

Al momento de fundamentar el proyecto, el presidente del bloque de la UCR, Casiano Gutiérrez, agradeció el acompañamiento de los bloques de la oposición.

“Quiero agradecer a los dos bloques de la oposición que han acompañado esta iniciativa, entendiendo que es un logo que es para todos, que no solamente es un logo, sino que busca ser una herramienta para potenciar el trabajo de todos los dorreguenses, de los que apuestan por construir algo dentro del distrito”, dijo.

“La finalidad de este logo ‘Hecho en Dorrego’ es reconocer, valorar y acompañar todo aquello que nace, se produce y se construye dentro de nuestro distrito”, añadió.

También sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la identidad local y valorar el esfuerzo de quienes producen en Coronel Dorrego.

“Tratando de hacer foco en la identidad y que realmente detrás de cada emprendimiento, de cada producto, hay mucho esfuerzo de un dorreguense queriendo hacer crecer nuestro distrito, que no debe dar lo mismo consumir algo que está produciendo un vecino que otro de afuera”, destacó.

En ese sentido, afirmó que el Estado local también debe incentivar ese proceso.

“Creo que también es tarea de este Concejo Deliberante y del gobierno local seguir incentivando al arraigo, a la identidad, al apoyo incondicional entre los vecinos”, subrayó.

“Esto busca crear una herramienta de protección para quienes están emprendiendo algo y también de promoción y de potenciación, pudiendo así generar stands mostrando estos productos en todas las ferias, festividades o eventos que sean de carácter provincial o nacional donde puede acudir el municipio”, añadió Gutiérrez.

Por último, remarcó que muchas veces la participación en este tipo de encuentros representa un costo difícil de afrontar para los productores y consideró importante el acompañamiento municipal.

“Sabemos que ir, a veces, a presenciar algunos de estos eventos que hay por toda la región muchas veces se dificulta por cuestiones de logística, de costos, de presupuesto, y que lo pueda hacer el municipio nos parecía algo muy importante”, dijo.

“Quería agradecer el acompañamiento de todos y esperar realmente que esto ayude a todos los productores que apuestan porque Dorrego siga creciendo”, completó. (13-07-26).