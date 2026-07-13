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Monte Corre La Aventura presentó el recorrido para su edición 2026

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La cuenta regresiva para una nueva edición de Monte Corre La Aventura ya comenzó y la organización dio a conocer el recorrido que deberán afrontar los participantes el próximo domingo 26 de julio.

A través de sus redes sociales, se presentó el circuito de la tradicional competencia, que volverá a combinar senderos, naturaleza y algunos de los paisajes más representativos de Monte Hermoso.
“Cada tramo fue diseñado para que disfrutes de una experiencia única, recorriendo algunos de los paisajes más característicos de Monte Hermoso”, destacaron desde la organización al difundir el trazado de la carrera.

La prueba contará con distancias de 7, 14 y 21 kilómetros, además de una caminata participativa de 7K, con largada prevista para las 9.30 desde el Paseo del Pinar.

Consolidada como una de las competencias de aventura más importantes del sudoeste bonaerense, Monte Corre La Aventura reúne cada año a corredores de distintos puntos de la provincia y del país, atraídos por un circuito que combina playa, médanos, bosque y senderos naturales, ofreciendo un desafío tanto para atletas experimentados como para quienes buscan iniciarse en este tipo de pruebas.

Las inscripciones continúan abiertas hasta el 24 de julio, mientras que la acreditación y entrega de kits se realizará en los días previos a la competencia. La organización recordó que la remera oficial será entregada hasta agotar stock. (13-07-26).

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