Deportes
“La competencia con Dorrego nos está devastando económicamente”
“Se hace bastante complicado al competir con la Liga de Dorrego”, aseguró a El Orden de Pringles Marcelo Pucci, integrante de la subcomisión del club Divisorio.
“Nos está devastando económicamente, futbolísticamente se puede ganar o perder, pero ya los clubes no sabemos qué hacer. Me levanto y tiro números y veo que no llegamos”, dijo.
“Y eso va desgastando a las personas, al club, tenés gastos y no podés invertir nada en las instalaciones. Es lindo competir con otros clubes, los chicos van felices, pero a los que estamos atrás y vemos la realidad, cuesta un montón”, finalizó. (10-07-26).