Monte hace historia: venció a Suteryh y ganó los 15 partidos de la primera rueda
Se jugó este jueves la 15ta. y última fecha de la primera rueda del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.
Estos fueron los resultados:
Porteño 2 (Joaquín Mastrángelo, Maximiliano Mastrángelo)
San Martín 1 (Nahuel Cornou)
Divisorio 1 (Juan Fábrega)
Independiente de Dorrego 3 (Ignacio Burgos, Nicolás La Petra, Diego Banegas)
Porgreso (Herrera)
Ferroviario 2 (Lucas Gorostiaga, Gastón Cansina)
Atlético MH 4 (Franco Ortíz, Matías Martin -2-, Benjamín Fernández)
Suteryh 2 (Matías Ojeda, Alex Plattner)
Independiente de Pringles 0
SUPA 1 (Yonathan Romero)
Almaceneros
Pelota
*Juegan a las 20,30
Ventana 2 (Federico Savisky, Santiago Girou)
Esperanza 0
Alumni 0
Villa Rosa 0
POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 45 puntos; Ferroviario, 37; SUPA, 33; Suteryh, 31; Independiente de Dorrego, 30; Porteño, 28; Ventana, 23; Alumni, 19; Independiente de Pringles y Villa Rosa, 17; Almaceneros y San Martín, 16; Progreso, 15; Esperanza, 8; Divisorio, 5; Pelota, 1.
PRÓXIMA FECHA (16ta, primera de la segunda rueda): Villa Rosa vs. Ventana, Divisorio vs. Alumni, Esperanza vs. Almaceneros, Pelota vs. Independiente de Pringles, SUPA vs. Atlético MH, Porteño vs. Suteryh, San Martín vs. Progreso y Ferroviario vs. Independiente de Dorrego. (09-07-26).